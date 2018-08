optimaitalia

: Diffusissimi problemi 3 Italia oggi 2 agosto in Italia: down in tutta Italia - OptiMagazine : Diffusissimi problemi 3 Italia oggi 2 agosto in Italia: down in tutta Italia -

(Di giovedì 2 agosto 2018) Pare essere un periodo non semplice dal punto di vista dei, se pensiamo al fatto chestiamo registrando il secondo grossodella Rete in meno di un mese. A distanza dalla fatidica data del 10 luglio, quando nel nostro Paese gli utenti per alcune ore sono stati impossibilitati ad utilizzare i comuni servizi offerti dalla compagnia telefonica (qui trovate tutti gli approfondimenti di quella vicenda), anche in questi minuti tocca fare i conti con le segnalazioni da parte del pubblico, secondo cui nulla funziona.La conferma deici è appena arrivata anche dai colleghi di Servizio Allerta, mentre noi stessi stiamo effettivamente riscontrando delle anomalie sia per quanto riguarda la connessione dati (indipendentemente dal fatto che sia attivato o meno il 4G), sia con le normali chiamate.