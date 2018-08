Dieta grassa favorisce perdita dei capelli | ecco perche'

Salute - la Dieta grassa fa cadere i capelli : nuova molecola lo contrasta : Una dieta troppo grassa favorisce la perdita di capelli e l’incanutimento, oltre a favorire le lesioni cutanee. Ma una nuova molecola, testata con successo su topi riesce ad agire su questo meccanismo. Uno studio condotto dai ricercatori della Johns Hopkins University negli Stati Uniti e pubblicato su Scientific Reports, potrebbe aprire la strada a nuove terapie nell’uomo sia contro la calvizie che contro le ferite dovute a diabete o ...

La Dieta anti-caldo : i cibi per combattere l’afa e non ingrassare : Come sempre, ci si ritrova ad attendere un anno intero il bel tempo, per poi ritrovarsi, dopo un mese di temperature altissime, a fare la danza della pioggia per poter vedere qualche gocciolina, nella speranza che l’afa faccia un passo indietro. Se nulla possiamo contro il meteo, a meno che non ci si sia davvero specializzati nelle danze propiziatrici per la pioggia, è possibile di certo agire sul nostro organismo, rendendo la digestione più ...

Dieta - 4 regole per non ingrassare senza fare rinunce : Mettersi a Dieta è difficile, ma lo è ancora di più non ingrassare una volta raggiunto il peso forma, soprattutto se si devono fare tante rinunce. In realtà per non aumentare di peso basta seguire alcune semplici regole che vi consentiranno di mangiare con gusto tutto ciò che vi piace, senza rinunciare a nulla, ma conservando una linea perfetta. Sale addio – Tutti i cibi contengono naturalmente questo elemento, eppure lo aggiungiamo ...

Dieta grassa e colesterolo alto : aumenta rischio tumore prostata : Una Dieta grassa e il colesterolo alto possono aumentare il rischio di un tumore alla prostata. Ecco cosa consigliano gli urologi della Siu.

Dieta : no ai cibi salati : fanno ingrassare ed invecchiare : Uno studio del Medical College of Georgia rivela che i cibi salati fanno invecchiare ed ingrassare. Banditi dalla Dieta. Ecco perchè.

La Dieta di Cristiano Ronaldo per diminuire la massa grassa : Il segreto del successo di Cristiano Ronaldo – dentro e fuori dal campo – sta (anche) nel suo fisico scolpito. Merito di tanto sport e di una dieta che gli ha consentito di diminuire la massa grassa. Cristiano Ronaldo non ha mai nascosto la sua attenzione maniacale per la forma fisica e negli anni ha elaborato un regime alimentare che gli ha consentito di raggiungere i suoi obiettivi, abbassando la percentuale di massa grassa a ...