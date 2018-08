Diesel addio per la CR-V | ora solo benzina e ibrido

Honda CR-V 1.5 VTEC - la prova de Il Fatto.it – Diesel addio - a ritmo di karaoke – FOTO : Non ha l’ansia da fuoristrada, la nuova Honda CR-V. E infatti piacerà al pubblico italiano, è prevedibile, soprattutto nella versione a due ruote motrici. Con un metro e ottantatre cm di spazio – a sedili posteriori abbattuti – per le mountain bike da caricare per il lungo, l’off-road sarà comunque a portata di mano scendendo dalla nuova vettura giapponese e salire in sella alle due ruote. Battute a parte, la ...