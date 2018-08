Diadora – Le sneaker selezionate da Rkomi | una nuova esclusiva Aw Lab GALLERY

sportfair

: Diadora N9000 mm II, Sneaker a Collo Basso Unisex – Adulto, Bianco, 42 EU - Dovicasocial : Diadora N9000 mm II, Sneaker a Collo Basso Unisex – Adulto, Bianco, 42 EU -

(Di giovedì 2 agosto 2018) Leselezinate da: unaAw Lab Esclusive e super cool: scopri le nuovedall’artista, testimonial speciale di questa capsule, e realizzate inper AW LAB. Le protagoniste sono le favorite del brand,B. Elite per lui eGame in due varianti colore per lei. Entrambi i modelli rivisitati in un’edizione limitata per AW LAB e pensati per chi vuole distinguersi con stile. Colori fluo, pixel, click a colpi di stile e scenari urbani: Milano, habitat naturale di, diventa un videogame dove il main player è proprio l’artista. La missione speciale? Accaparrarsi le propriepreferite. La capsule sarà disponibile negli store AW LAB e su www.aw-lab.com a partire dall’ 1 Agosto 2018. Il prezzo retail per tutti i modelli è di € 90,00.L'articolo– Leda: ...