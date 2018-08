Di Maio | “Pronta proposta di legge sul reddito di cittadinanza E studiamo copertura

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 2 agosto 2018) “Ladisuldiè pronta e stiamo già lavorando in coordinamento con il Mef per gli ultimi dettagli. Avrete modo a breve di discutere di tutti i dettagli della misura in questo ramo del Parlamento”. Lo ha annunciato il ministro del Lavoro e vicepremier Luigi Dirispondendo al question time al Senato. “E’ una delle priorità di questo governo”, ha ribadito il leader M5s, anticipando che per contrastare gli abusi “ci sarà una banca dati, un sistema informativo unico alimentato con informazioni continue con la registrazione elettronica delle competenze e un fascicolo personale elettronico”. Saranno previste “pesanti sanzioni per chi dichiara il falso e chiede illegittimamente ile anche per i funzionari pubblici che lo assegnano illegittimamente”. Infine, chi lo avrà “per due ore al ...