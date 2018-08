Di Maio chiede a Renzi il conto dell' aereo | 150 milioni quasi tutti a beneficio

Il coraggio Luigi Di Maio lo deve chiedere al presidente del Consiglio : Giuseppe Conte : Luigi Di Maio chiede più coraggio in vista della prossima legge di bilancio. Non basta più "tirare a campare". Nel mirino è Giovanni Tria, che il vice presidente del Consiglio considera una sorta di moderno Don Abbondio. Ma è un errore di prospettiva. I margini del Ministro dell'economia - da Tommaso Padoa Scioppa a Pier Carlo Padoan, passando per Giulio Tremonti e Vittorio Grilli - sono quelli che sono. Possono ...

Cosa altro deve combinare Di Maio per chiedere le sue dimissioni? : Che nessuno – anche a seguito delle dichiarazioni irresponsabili sull'Ilva svolte alla Camera - abbia chiesto con forza le dimissioni di Luigi Di Maio è la prova che ci stiamo avviando a marce forzate verso un regime giallo-verde.È insostenibile la linea di condotta del ministro sulla vicenda della tabella inserita (come da sua pubblica versione) nel corso del tragitto tra il Ministero e il Quirinale, nella Relazione Tecnica ...

Salvini-Di Maio contro Boeri : “dimettiti”/ Dl Dignità - presidente Inps “me ne vado solo se me lo chiede Conte” : Decreto Dignità, Di Maio e Tria: “Cerchiamo la manina”. Nota congiunta dei due ministri: “Nessuna accusa al Mef, stipe Inps sono discutibili”. La replica e le ultime notizie(Pubblicato il Mon, 16 Jul 2018 10:20:00 GMT)

Di Maio chiede rispetto per la decisione di Mattarella : "Conta poco se Salvini ha esagerato" : Dopo il caos politico e istituzionale scatenato dalla nave Diciotti, bloccata con i migranti a bordo da Salvini e poi autorizzata ad attraccare da Conte grazie all'intervento di Sergio Mattarella, il ministro Luigi Di Maio spiega che sulla vicenda non vuole prendere posizioni nette: "Se Salvini abbia esagerato o meno non me ne frega niente. La cosa importante è che con l'intervento del presidente della ...

Ilva - ora Di Maio chiede all'Anac di indagare sulla vendita ad ArcelorMittal : È già sul tavolo dell'Anac di Raffaele Cantone la segnalazione del governatore della Puglia, Michele Emiliano, sulle presunte irregolarità nella cessione dell'Ilva ad ArcelorMittal. Ma questo non ...

Ilva : Apa (Uilm) - Di Maio chiede a Mittal miglioramenti su ambiente e lavoro : Roma, 9 lug. (AdnKronos) – miglioramenti più stringenti sul piano ambientale anche con nuove tecnologie e miglioramenti sul piano occupazionale. E’ quanto chiede il ministro del lavoro e dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, a Mittal. A riferirlo è il segretario generale della Uilm di Genova, Antonio Apa, al termine dell’incontro al Mise sulla vertenza Ilva. “Nell’incontro odierno al Mise il Ministro Di Maio ha ...

Luigi di Maio chiede l'aiutino alla Ue su flat tax e reddito di cittadinanza : Dobbiamo cambiare paradigma. Le riforme fiscali e quelle del sostegno al reddito devono diventare riforme che l'Europa non può legare al rapporto deficit/Pil. Lo avrebbe detto, a quanto si apprende da fonti del governo, il vicepremier Luigi Di Maio, intervenendo al comitato interministeriale per gli Affari europei convocato questa mattina a Palazzo Chigi.Di Maio avrebbe anche espresso contrarietà rispetto ai tagli per 'decine di ...

ABOLIZIONI VITALIZI - LA DELIBERA DI FICO/ La Casta non ci sta : “Chiederemo i danni” - Di Maio : “Già minacciano" : Di Maio annuncia, "pronta l'abolizione dei VITALIZI": il Presidente FICO convoca domani Ufficio Presidenza della Camera, pronta battaglia Parlamento. Ex deputati, "contro Stato di diritto"(Pubblicato il Wed, 27 Jun 2018 19:05:00 GMT)

Di Maio : “Stadio Roma? Non chiederemo a Raggi di farsi da parte. Fuori i raccomandati da Rai e p.a.” : “Stadio Roma? Abbiamo una colpa: esserci fidati dell’avvocato sbagliato. Quanti italiani siano in compagnia nostra, non lo so. Io non non ho notizie di nessun tipo di crisi di maggioranza, né il M5s chiederà alla sindaca Raggi di farsi da parte”. Sono le parole del ministro del Lavoro, Luigi Di Maio, ospite di Coffee Break, su La7. E aggiunge: “Noi siamo stati gli unici a non prendere un euro. Tutte le altre forze ...

Di Maio chiede il censimento dei raccomandati alla Rai. Cosa ne dicono i giornali : Nessuno commenta la fattibilità concreta del progetto, ma dietro l’idea di censire i raccomandati della Pubblica Amministrazione e della Rai i quotidiani intravedono l’inizio di una partita sulla televisione pubblica. Non necessariamente combattuta, nonostante le promesse, nel nome della meritocrazia. Sunteggia Il Fatto Quotidiano riferendo le parole con cui il capo politico del M5S, Luigi Di Maio, ha lanciato ieri sera ...

Stadio Roma - Di Maio : M5s non chiederà alla Raggi di farsi da parte : "Io non ho notizie di nessun tipo di crisi di maggioranza né tanto meno il Movimento 5 Stelle chiederà al sindaco Virginia Raggi di farsi da parte". Lo ha detto il vicepremier Luigi Di Maio, parlando ...