Di Maio al question time su progetto 0-6

Dl dignità. Di Maio : questione Inps va ancora chiarita. Boeri : non faccio politica - sciocchezze : Boeri poi nega - in una intervista a La Repubblica - qualsiasi tipo di attrito con il ministro dell'Economia, Giovanni Tria e respinge seccato le accuse "di fare politica". "Sono solo schiocchezze - ...

Decreto Dignità - Di Maio : “Miriamo a stabilizzare la vita di molti giovani. Questione Inps? Ancora da chiarire” : “La Questione dell’Inps io la considero una Questione da chiarire Ancora”. Lo ha detto il vice premier e ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico Luigi Di Maio a Bersaglio Mobile su La7 parlando di stima ”senza alcun valore scientifico che prevede un calo tra 10 anni di posti di lavoro, che significa mettere solo un numero in una relazione, numero che non condividiamo”. Alla domanda quando avesse sentito il ...

Boeri-M5s - mercoledì lo showdown in Commissione. Per Di Maio la questione non è ancora chiusa : Lo showdown andrà in scena mercoledì mattina. Quando Tito Boeri è stato convocato al cospetto della commissione Finanze della Camera, per essere sentito in merito al decreto Dignità. Un redde rationem che si preannuncia esplosivo, le cui schegge impazzite potrebbero non essere attutite dagli spessi arazzi delle stanze di Montecitorio. Perché nelle intenzioni di quello che si trasformerà in un ...

Dl Dignità - Di Maio : “In conversione inseriremo incentivi per stabilizzazione. Inps? Questione ancora da chiarire” : incentivi per stabilizzare i contratti a tempo determinato. Ma anche un ulteriore approfondimento sulla Questione Inps, cioè l’istituto che ha stimato in ottomila contratti determinati in meno l’effetto principale del decreto legge Dignità. Luigi Di Maio torna a parlare del primo atto del governo M5s-Lega. E lo fa nello studio di Bersaglio Mobile su La7, dove è ospite anche anche Vincenzo Boccia, presidente di ...

Lega : Di Maio - no imbarazzo - questione rimborsi riguarda Bossi : Roma, 9 lug. (AdnKronos) – “Io non sono in imbarazzo perchè” la questione dei rimborsi della Lega “riguarda Bossi. Ho chiesto a Salvini se aveva questi soldi e lui mi ha detto che li avevano già spesi. Per fortuna noi del M5s non abbiamo questi problemi perchè i rimborsi non li prendiamo”. Lo ha detto Luigi Di Maio a In Onda su La7. L'articolo Lega: Di Maio, no imbarazzo, questione rimborsi riguarda Bossi sembra ...

Di Maio - primo passo per risolvere questione migranti : Il ministro ha commentato la recente intesa raggiunta a livello europeo 30 giugno 2018 Diventa fan di Tiscali su Facebook

Povertà.Meloni - question time a Di Maio : 11.33 "Fratelli d'Italia chiede di sapere dove il governo intenda recuperare i fondi per il reddito di cittadinanza annunciato dal M5S e che molti cittadini attendono". Così la presidente di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni annunciando un question time al ministro del Lavoro Luigi Di Maio che verrà presentato oggi in Aula alla Camera. "Tra i punti qualificanti del'contratto di governo -dice Meloni - è previsto lo stanziamento di 17 mld annui ...

Ilva - Di Maio : “Mi si chiede di risolvere in 15 giorni questione rinviata per 6 anni. Non abbiamo superpoteri” : Luigi Di Maio, ministro del Lavoro e per lo Sviluppo economico, prende tempo sull’Ilva, dopo aver incontrato sia le associazioni ambientaliste che rivendicano la chiusura, sia gli acquirenti di Arcelor Mittal. “Ho predisposto un approfondimento sul piano industriale, aziendale e ambientale. Nei prossimi giorni continueremo ad approfondire questo dossier consapevoli che ci sono delle scadenze“, ha rivendicato Di Maio, dopo il ...

Foodora e i rider a colloquio con Di Maio - chiariamo alcune questioni giuridiche : di Fabio Petracci * Alla luce di quanto emerso nei commenti al post della scorsa settimana e alla luce della presa di posizione del ministro del Lavoro appena insediatosi (il quale ha ritenuto opportuno ricevere immediatamente i rider e ascoltare le loro istanze), ci sembra importante chiarire alcune questioni giuridiche espresse nei passaggi della sentenza del Tribunale di Torino (n° 778/2018 del 7 maggio 2018). Come noto questa sentenza ha ...

Pomeriggio 5 - Luigi Di Maio vs Mattarella : 'E' una questione di democrazia' Video : In data 28 maggio 2018, è avvenuta la messa in onda della nuova diretta di 'Pomeriggio 5' che ha visto il leader del 'Movimento 5 Stelle', Luigi Di Maio, aprirsi circa la sua richiesta di impeachment avanzata a carico di Sergio Mattarella a to del veto espresso da quest'ultimo sul conto di Paolo Savona, il nome proposto come Ministro dell'Economia. Di Maio e gli applausi scroscianti del pubblico di Pomeriggio 5: ''I ministri li scelgono gli ...