Deontay Wilder conferma e stuzzica Joshua | ' Combatterò con Tyson Fury | lui non ha paura'

Deontay Wilder conferma : 'Combatterò con Tyson Fury' e stuzzica Joshua : 'Lui non ha paura' : Deontay Wilder sembra letteralmente fuori di sé dalla gioia. Intervistato dalla versione online del celebre magazine The Ring, il campione mondiale dei pesi massimi versione WBC si dichiara entusiasta della prospettiva di combattere contro Tyson Fury. Anzi va oltre, dicendo a chiare lettere che il match si fara' quasi sicuramente entro dicembre [VIDEO]. Accadra' certamente, non c'è dubbio - dice, in riferimento al match con Fury - anche se c'è ...

Deontay Wilder vs Tyson Fury a dicembre - la trattativa sarebbe a buon punto : Personaggi come Tyson Fury fanno bene alla boxe perché la rendono 'cinematografica'. In effetti la storia del pugile britannico avrebbe gli spunti giusti per un film, a partire da quando nel 2015 detronizzò il favoritissimo Wladimir Klitschko strappandogli le cinture iridate WBA, IBF, IBO e WBO. Poi la lunga inattivita', la sospensione nel 2016 per questioni di droga e due anni di lontananza dal ring, prima di rientrare lo scorso giugno contro ...

Boxe - quando combatteranno Anthony Joshua e Deontay Wilder? Il match del secolo per il Mondiale dei massimi : accordo vicino : L'incontro che metterà in palio tutte le cinture mondiali dei pesi massimi è infatti già stata ribattezzato come il match del secolo : da una parte il britannico Campione del Mondo WBA, WBO, IBF, IBO;...

Boxe - quando combatteranno Anthony Joshua e Deontay Wilder? Il match del secolo per il Mondiale dei massimi : accordo vicino : quando si disputerà l’attesissimo match tra Anthony Joshua e Deontay Wilder? Questa è una delle domande più gettonate tra gli appassionati di Boxe. L’incontro che metterà in palio tutte le cinture mondiali dei pesi massimi è infatti già stata ribattezzato come il match del secolo: da una parte il britannico Campione del Mondo WBA, WBO, IBF, IBO; dall’altra lo statunitense iridato della WBC. Le due parti devono ancora trovare ...