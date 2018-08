Demi Lovato dovrebbe uscire dall’ospedale entro questa settimana

Demi Lovato : gli ascolti in streaming di “Sober” sono aumentati circa del 200% : Una delle sue canzoni più personali e sofferte <3 The post Demi Lovato: gli ascolti in streaming di “Sober” sono aumentati circa del 200% appeared first on News Mtv Italia.

Demi Lovato resta ricoverata in ospedale : “Sta ancora molto male - non si sa quando potrà uscire” : Sono ancora critiche le condizioni di salute di Demi Lovato, ricoverata d’urgenza una settimana fa in ospedale a causa di un overdose da eroina. Secondo quando riportato dal magazine americano Tmz, la cantante ha davvero rischiato la vita. “I medici non hanno ancora una previsione su quando la cantante potrà uscire, sta ancora molto male, con nausea e febbre alta” si legge. Parole che smentiscono quanto detto dai suoi familiari ...

Demi Lovato - complicazioni dopo l'overdose. Parlano i medici : «Ha febbre alta e nausea» : Le ultime voci sulla ripresa di Demi Lovato dopo il recovero per una presunta overdose, avevano fatto ben sperare i fan di tutto il mondo. Ma ieri sera il Dalily mail e il portale 'TMZ' hanno fatto ...

Demi Lovato - la popstar resta in ospedale. I medici : 'Non è in grado di parlare' : Le ultime voci sulla ripresa di Demi Lovato dopo il recovero per una presunta overdose, avevano fatto ben sperare i fan di tutto il mondo. Ma ieri sera il Dalily mail e il portale 'TMZ' hanno fatto ...

Demi Lovato è ancora in ospedale : la cantante ha avuto delle complicazioni : Come sta Demi Lovato? La cantante non è ancora uscita dall’ospedale per via di alcune complicazioni Si è complicata la situazione di Demi Lovato. A una settimana dalla presunta overdose, la cantante è ancora in ospedale. La venticinquenne ha avuto alcune complicazioni che hanno costretto i medici a non dimetterla. Che tipo di problemi ha […] L'articolo Demi Lovato è ancora in ospedale: la cantante ha avuto delle complicazioni ...

Demi Lovato rimane in ospedale/ Condizioni complicate : "Febbre e nausea - sta male" : Ad una settimana dal malore, Demi Lovato rimane in ospedale e le sue Condizioni peggiorano visto che adesso la febbre e la nausea stanno cambiando tutto. Ecco le novità(Pubblicato il Tue, 31 Jul 2018 13:59:00 GMT)

Demi Lovato sta ancora molto male - dimissioni lontane : la ballerina della festa dello sballo Dani Vitale si difende dalle accuse : Dopo il ricovero per overdose dello scorso martedì 24 luglio, Demi Lovato sarebbe ancora "molto malata": è quanto riporta un'indiscrezione apparsa su TMZ, che cita una fonte molto vicina alla popstar. La Lovato soffrirebbe di nausea estrema e febbre alta, complicazioni conseguenti all'overdose - apparentemente da alcol e droghe, ma la cantante ha rifiutato di dire ai medici cosa abbia assunto e il suo staff ha smentito questa versione - per ...

Demi Lovato resta in ospedale per delle complicazioni : Al suo fianco la famiglia e l'ex fidanzato

Demi Lovato starebbe meglio - mentre l'ex Wilmer Valderrama resta al suo fianco in ospedale : Sarebbe andato a trovarla ogni giorno

Al fianco di Demi Lovato c’è sempre l’ex Wilmer Valderrama : Demi Lovato, 25 anni, sta sempre meglio. La cantante, ancora ricoverata al Cedars-Sinai Medical di Los Angeles, può contare sul sostegno della famiglia e dell’ex fidanzato Wilmer Valderrama. Demi è stata ricoverata d’emergenza martedì scorso per sospetta overdose, dopo essere stata soccorsa nella sua casa sulle colline di Hollywood. TMZ, il primo a dare la notizia, aveva parlato di «un’overdose di eroina», ma manca ancora ...

Demi Lovato - VIDEO AL PARTY PRIMA DELL'OVERDOSE/ L'amica Dani Vitale : "Non ho altro che amore per lei" : Un amico di DEMI LOVATO ha pubblicato il VIDEO dei minuti che precedono l'overdose. A distanza di alcune ore, dà la sua versione dei fatti anche L'amica Dani Vitale.(Pubblicato il Mon, 30 Jul 2018 09:13:00 GMT)

Demi Lovato va in overdose da droghe. Ecco il video shock poco prima (VIDEO) : Demi Lovato è ancora ricoverata in un ospedale di Los Angeles, non si hanno però nuove informazioni sulle sue condizioni (che qualche giorno fa erano date per buone e stabili). TMZ continua ad aggiornare i fan su quello che è successo nella notte tra il23 e il 24 luglio. Stando alle nuove informazioni sembra che l’overdose non sia stata causata dall’eroina, ma da altre droghe (il sito ha parlato più volte al plurale). Ieri il portale ...

Demi Lovato - video al party prima dell'overdose/ "Non sembrava strana - era tranquilla e si godeva la festa" : Un amico di Demi Lovato ha pubblicato il video dei minuti che precedono l'overdose. Nel filmato, pubblicato da Tmz, l'ex stellina Disney appare serena, senza alcun...(Pubblicato il Sun, 29 Jul 2018 18:53:00 GMT)

Demi Lovato - ecco cosa c'è dietro l?overdose di eroina : Secondo il Sun c'è la rottura del rapporto con il coach Mike Bayer, che l'aveva aiutata a stare lontana dai guai e dalle droghe per tanti anni, dietro il nuovo ricovero di Demi...