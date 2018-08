Decreto Dignità | oggi il voto alla Camera

Decreto Dignità - gratta e vinci come le sigarette : sarà obbligatoria la scritta “nuoce alla salute” : Su tutti i gratta e vinci sarà obbligatoria la scritta "nuoce alla salute", così come avviene con le sigarette. A prevederlo è un emendamento al Decreto Dignità approvato dalla Camera. I messaggi sui rischi del gioco d'azzardo dovranno occupare "almeno il 20% della superficie su entrambi i lati” dei tagliandi.Continua a leggere

Gratta e vinci - con il decretò dignità comparirà la scritta "nuoce alla salute" : Anche sui Gratta e vinci, come sui pacchetti di sigarette, comparirà la scritta 'nuoce alla salute'. Lo prevede un emendamento del Pd al decreto dignità approvato dall'Aula della Camera con 445 sì, 10 astenuti e 59 contrari (dichiarato il no di Forza Italia). La proposta aveva parere favorevole di governo e relatore, che in un primo momento avevano espresso parere contrario. I tagliandi dovranno contenere messaggi sui rischi ...

Decreto Dignità : le opinioni degli imprenditori : opinioni a confronto sul tanto discusso Decreto dignità. Stasera Italia ha intervistato il presidente Confindustria Veneto Matteo Zoppas e l'imprenditore Arturo Artom , rispettivamente contrario e ...

Decreto Dignità - BOCCIATO EMENDAMENTO ARTICOLO 18/ Ultime notizie - M5s : "introdotto dopo aver creato lavoro" : DECRETO DIGNITÀ, bocciata reintroduzione ARTICOLO 18: clima di altissima tensione tra Lega e Forza Italia, mentre il Partito Democratico attacca la maggioranza(Pubblicato il Thu, 02 Aug 2018 10:25:00 GMT)

Decreto Dignità - il nuovo testo rischia di creare confusione tra ricerca pubblica e privata : di Federico Binda* Le nuove norme contenute nel disegno di legge in discussione alla Camera contribuiscono a creare confusione e disparità tra ricerca pubblica e privata. Dopo gli ultimi ritocchi in Commissione, il Decreto dignità arriva all’esame della Camera, e le strette sui contratti a termine, per come formulato il testo attuale, potrebbero avere serie conseguenze su un buon numero di addetti che operano nel mondo della ricerca scientifica. ...

Decreto Dignità - bocciato il ripristino dell’articolo 18. Di Maio : “Stiamo cambiando passo per tutelare il lavoro” : «Nelle commissioni parlamentari abbiamo migliorato ancora il Decreto Dignità, potenziando sia la lotta al precariato che il contrasto all’azzardo e la semplificazione fiscale», spiega il ministro del Lavoro Luigi Di Maio. Il pacchetto di norme, ora al vaglio della Camera, resta immutato e i partiti di maggioranza tirano dritto respingendo via via g...

Decreto DIGNITÀ/ Perché per i contratti a termine non si danno più soldi al lavoratore? : Il DECRETO DIGNITÀ è ancora all'esame della Camera. Si fatica però ancora a comprendere alcune decisioni del Governo, che non aiutano certo i lavoratori. LUIGI DEGAN(Pubblicato il Thu, 02 Aug 2018 06:07:00 GMT)I NUMERI/ Lavoro, i dati Istat che allontanano la politica dalla realtà, di G. PalmeriniILVA/ Di Maio cerca una "manina" per far chiudere l'acciaieria, di G. Cazzola

Niente ritorno dell’articolo 18 né reddito di cittadinanza : i no di governo e M5s sul Decreto Dignità : Prosegue l'esame del Decreto Dignità alla Camera: la maggioranza ha bocciato un emendamento con cui si chiedeva il ripristino dell'articolo 18 per i lavoratori licenziati ingiustamente. LeU attacca il M5s che aveva questo tema nel programma elettorale. Polemiche anche sull'emendamento per introdurre il reddito di cittadinanza, ritenuto inammissibile.Continua a leggere

Decreto Dignità - Zoppas : "La Lega fermi Di Maio" : L'allarme del presidente di Confindustria Veneto: "Con il Decreto dignità tante aziende sono a rischio. Saremo obbligati a non rinnovare contratti"