Decreto Dignità | Camera approva il primo vero atto di Governo | targato Di Maio | tra

La Camera ha approvato il Decreto Dignità : ora il provvedimento passa al Senato : La Camera dei deputati ha approvato il Decreto Dignità voluto dal vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, con voti 312 favorevoli, 190 contrari e 1 astenuto. Ora il provvedimento passerà all'esame del Senato per la sua definitiva approvazione (che dovrebbe arrivare in tempi rapidi) e la conseguente conversione in legge.Continua a leggere

Decreto Dignità - oggi il voto alla Camera : È previsto per stasera, dopo giorni di discussioni in Aula, il voto finale alla Camera dei Deputati per il Decreto Dignità di Luigi Di Maio, primo vero atto del leader del Movimento 5 Stelle in qualità di Ministro del Lavoro.La discussione è ripresa oggi e salvo colpi di scena le dichiarazioni di voto dovrebbero iniziare alle 21 e la votazione subito dopo, a seconda di quanti vorranno prendere la parola in Aula.Il percorso del Decreto ...

Decreto Dignità - gratta e vinci come le sigarette : sarà obbligatoria la scritta “nuoce alla salute” : Su tutti i gratta e vinci sarà obbligatoria la scritta "nuoce alla salute", così come avviene con le sigarette. A prevederlo è un emendamento al Decreto Dignità approvato dalla Camera. I messaggi sui rischi del gioco d'azzardo dovranno occupare "almeno il 20% della superficie su entrambi i lati” dei tagliandi.Continua a leggere

Gratta e vinci - con il decretò dignità comparirà la scritta "nuoce alla salute" : Anche sui Gratta e vinci, come sui pacchetti di sigarette, comparirà la scritta 'nuoce alla salute'. Lo prevede un emendamento del Pd al decreto dignità approvato dall'Aula della Camera con 445 sì, 10 astenuti e 59 contrari (dichiarato il no di Forza Italia). La proposta aveva parere favorevole di governo e relatore, che in un primo momento avevano espresso parere contrario. I tagliandi dovranno contenere messaggi sui rischi ...

Decreto Dignità : le opinioni degli imprenditori : opinioni a confronto sul tanto discusso Decreto dignità. Stasera Italia ha intervistato il presidente Confindustria Veneto Matteo Zoppas e l'imprenditore Arturo Artom , rispettivamente contrario e ...

Decreto Dignità - BOCCIATO EMENDAMENTO ARTICOLO 18/ Ultime notizie - M5s : "introdotto dopo aver creato lavoro" : DECRETO DIGNITÀ, bocciata reintroduzione ARTICOLO 18: clima di altissima tensione tra Lega e Forza Italia, mentre il Partito Democratico attacca la maggioranza

Decreto Dignità - il nuovo testo rischia di creare confusione tra ricerca pubblica e privata : di Federico Binda* Le nuove norme contenute nel disegno di legge in discussione alla Camera contribuiscono a creare confusione e disparità tra ricerca pubblica e privata. Dopo gli ultimi ritocchi in Commissione, il Decreto dignità arriva all’esame della Camera, e le strette sui contratti a termine, per come formulato il testo attuale, potrebbero avere serie conseguenze su un buon numero di addetti che operano nel mondo della ricerca scientifica. ...

Decreto DIGNITÀ/ Perché per i contratti a termine non si danno più soldi al lavoratore? : Il DECRETO DIGNITÀ è ancora all'esame della Camera. Si fatica però ancora a comprendere alcune decisioni del Governo, che non aiutano certo i lavoratori. LUIGI DEGAN

Niente ritorno dell’articolo 18 né reddito di cittadinanza : i no di governo e M5s sul Decreto Dignità : Prosegue l'esame del Decreto Dignità alla Camera: la maggioranza ha bocciato un emendamento con cui si chiedeva il ripristino dell'articolo 18 per i lavoratori licenziati ingiustamente. LeU attacca il M5s che aveva questo tema nel programma elettorale. Polemiche anche sull'emendamento per introdurre il reddito di cittadinanza, ritenuto inammissibile.Continua a leggere

Decreto Dignità - bocciato il ripristino dell’articolo 18. Di Maio : “Stiamo cambiando passo per tutelare il lavoro” : «Nelle commissioni parlamentari abbiamo migliorato ancora il Decreto Dignità, potenziando sia la lotta al precariato che il contrasto all’azzardo e la semplificazione fiscale», spiega il ministro del Lavoro Luigi Di Maio. Il pacchetto di norme, ora al vaglio della Camera, resta immutato e i partiti di maggioranza tirano dritto respingendo via via g...

Decreto Dignità - bocciata reintroduzione Articolo 18/ Tensione tra Lega e Forza Italia - Pd all'attacco : Decreto dignità, bocciata reintroduzione Articolo 18: clima di altissima Tensione tra Lega e Forza Italia, mentre il Partito Democratico attacca la maggioranza. ripartite le votazioni agli emendamenti del Decreto firmato dal Ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico Luigi Di Maio. E continua lo scontro politico alla Camera, nel mirino la disciplina che regola e riorganizza i contratti a termine. Questa mattina, mercoledì 1 agosto 2018, ...

Decreto Dignità - i grillini votano contro l'emendamento che reintroduceva l'art. 18 : Quello che governo e maggioranza però fanno con questo Decreto è intervenire in una fase delicata della nostra economia peggiorando il funzionamento del mercato del lavoro, facendo costare di più il ...