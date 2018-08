DEAD OR ALIVE 6 | 2 nuovi combattenti si aggiungono al roster

DEAD or Alive 6 : svelati due nuovi lottatori : Koei Tecmo e Team Ninja hanno annunciato oggi due nuovi personaggi che saranno presenti nell'attesissimo Dead or Alive 6.Come riporta Dualshockers, tramite IGN è stato annunciato il ritorno del personaggio di Rig da Dead or Alive 5 insieme al nuovo arrivato Diego, che è stato ufficialmente confermato come parte del roster di Dead or Alive 6. Diego proviene da New York, tra le sue mosse principali utilizza una varietà di testate, è specializzato ...

E3 2018 : i personaggi di DEAD or Alive 6 si mostrano in un esplosivo video gameplay : Durante il PlayStation Live coverage dall'E3 2018 a Los Angeles, Koei Tecmo ha presentato il gameplay del prossimo Dead or Alive 6.Nel video, riportato da Dualshockers, possiamo vedere tre match. Il primo è tra Ryu Hayabusa e Jann Lee, il secondo mostra Kasumi contro Hayate, mentre il terzo è quello di Helena contro Zack.Il gioco si presenta piuttosto bene, grazie al nuovo motore di illuminazione e sarà interessante vedere come il gioco ...

E3 2018 : gli sviluppatori di DEAD or Alive 6 hanno come obiettivo i 60fps - la versione Switch non è in programma : Koei Tecmo è stata molto attiva nel supportare Nintendo Switch, ma Dead or Alive 6 è stato annunciato solo per PS4, Xbox One e PC. Durante un'intervista all'E3 2018, DualShockers ha chiesto al producer e director Yohei Shimbori se un porting per Switch rientra nei piani della compagnia.Shimbori-san ha spiegato che al momento il team non sta considerando Nintendo Switch a causa di problemi tecnici e si stanno invece concentrando sul ...

DEAD or Alive 6 arriva nel 2019 : Team NINJA è fiera di annunciare il trionfante ritorno del celebre franchise di combattimento Dead OR Alive, con Dead OR Alive 6, attualmente in sviluppo per PlayStation 4, Xbox One e Steam. Prima di proseguire con la lettura, vi invitiamo ad unirvi alla nostra community su Discord Dead or Alive torna nel 2019 Alla Electronic Entertainment Expo (E3), lo sviluppatore ha rivelato che gli aspiranti guerrieri potranno ...

DEAD or Alive 6 : il gioco verrà mostrato nuovamente l'11 giugno : Per la cronaca l'11 giugno è il giorno in cui Sony Interactive Entertainment terrà la sua conferenza stampa. Di convesso, la conferenza di Microsoft sarà alle 13:00 PDT del 10 giugno, ovvero alle 5 ...

Annunciato DEAD or Alive 6 per PS4 - Xbox One e PC : Quando Koei Tecmo annunciò la fine del supporto DLC per Dead or Alive 5: Last Round da parte di Team Ninja, in molti hanno interpretato questo segnale come un allontanamento dalla serie. Altri, invece, pensavano che, dopo parecchio tempo passato sui vari DLC, fosse arrivato il momento per un nuovo episodio.Ebbene, come riporta Dualshockers, è andata proprio così, dato che Dead or Alive 6 è in arrivo ed è in uscita nel 2019 per PS4, Xbox One e PC ...

DEAD or Alive 6 : abbiamo provato il nuovo gioco del Team Ninja : ... Shimbori era un fanatico dei giocatori di picchiaduro negli anni del college e cercava di convincere le persone che i giochi di lotta potevano essere considerati uno sport. Non era solo un giocatore ...