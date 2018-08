De Vito M5S | Giunta rispetti aula | garantire tempi approvazione atti

romadailynews

(Di giovedì 2 agosto 2018) Roma – “Esprimo grande soddisfazione per l’enorme lavoro svolto da giovedi’ a ieri, anche in notturna, da parte dell’Assemblea capitolina, lavoro che ha portato all’della delibera per la gara a doppio oggetto per l’affidamento del servizio scolastico integrato (dopo anni di proroghe), nella serata del 31, e alladella manovra di assestamento del bilancio nella giornata di ieri, manovra che stanzia ben 125 milioni per investimenti fondamentali per la citta’. E’ necessario tuttavia che le prerogative dell’siano meglio rispettate in prosieguo”. “Nello specifico, una delibera da approvare inGiulio Cesare entro il 31 non dovrebbe ‘passare’ inil 23, tenuto conto dei 15 giorni che devono (dovrebbero) avere le commissioni consiliari competenti per valutarla ed ...