Dal 21-1-2019 tutta Milano sarà Area B | Ztl a basse emissioni

Si paga Dal 2019 con il volantino MediaWorld d’agosto per Samsung Galaxy S9 e Huawei P20 Lite : Chi l'ha detto che ad agosto non si possa prendere in esame un volantino MediaWorld e più in particolare alcune offerte per determinati smartphone? Dopo la promozione di Unieuro, infatti, bisogna concentrarsi assolutamente sulle offerte concepite dall'altra grande catena che opera in Italia, che per l'occasione ha pensato ad una cosa decisamente particolare. Soprattutto per chi ha in mente di acquistare modelli specifici come i vari Samsung ...

Serie A 2018-2019 - ecco anticipi e posticipi Dalla 1a alla 3a giornata : E’ ormai iniziato il conto alla rovescia in vista dell’inizio della Serie A 2018-2019, al via ufficialmente nel weekend del 18-19 agosto. La Lega Calcio ha comunicato anticipi e posticipi delle prime tre giornate in modo tale da dare la possibilità agli appassionati di capire in quale orario giocherà la propria squadra del cuore. In […] L'articolo Serie A 2018-2019, ecco anticipi e posticipi dalla 1a alla 3a giornata è stato ...

Riforma pensioni : quota 100 - stop Ape social e contributo su assegni da 2000 euro Dal 2019 : Arrivano novita' sulla Riforma delle pensioni della fine del 2018 in merito all'introduzione dell'uscita anticipata a quota 100, allo stop dell'Ape social e al contributo di solidarieta' sugli assegni di pensione da calcolarsi sugli importi a partire dai 2.000 euro lordi. Ne ha parlato in un'intervista concessa al quotidiano La Stampa, Alberto Brambilla, relatore per la Lega di Matteo Salvini del programma delle pensioni. Tuttavia, il contributo ...

Calcio femminile - Serie A 2018-2019 : i colpi di mercato e gli affari messi a segno Dalle squadre. Juventus scatenata - Milan rafforzato : Le dodici società che parteciperanno alla Serie A 2018-2019 di Calcio femminile sono nel vivo della sessione di mercato estiva per essere pronte in vista della prima giornata di campionato che prenderà il via sabato 15 settembre. Andiamo ad analizzare i movimenti di mercato più importanti registrati sinora dalle squadre della massima Serie. Partiamo dalle campionesse d’Italia in carica della Juventus, che si sta rendendo protagonista di un ...

Ai Musei Capitolini la mostra “La Roma dei Re. Il racconto dell’Archeologia” : Dal 27 luglio 2018 al 27 gennaio 2019 nelle Sale Espositive di Palazzo Caffarelli e nell’Area del Tempio di Giove con reperti presentati per la prima volta al pubblico : Roma – Dal 27 luglio 2018 ai Musei Capitolini La Roma dei Re. Il racconto dell’Archeologia, una nuova importante mostra ad ingresso gratuito per i possessori della MIC, la nuova card che può essere acquistata da chi risiede e studia nella Capitale a soli 5 euro consentendo l’ingresso illimitato per 12 mesi nei Musei Civici. Per info www.MuseiincomuneRoma.it Gli inizi di Roma sono spesso confinati, nella comune immaginazione, ai miti della ...

Presentata la stagione teatrale 2018-2019 a Cormons. Abonamenti al via Dal 15 settembre : Quattro le proposte della rassegna pomeri diana dedicata a tutta la famiglia e ai più piccini , Sipario Ragazzi, ; tre, come consuetudine, gli spettacoli in mattinée pensati per le scuole , Sipario ...

Calendario Pirelli 2019 : le foto Dal backstage : Un viaggio verso il sogno, dove la sensualità nasce dalla forza e dalla dedizione, senza mai sfociare nell’ovvio. È questo lo spirito che sembra emergere dal backstage del Calendario Pirelli 2019, raccontato dalle fotografie che potete trovare nella nostra gallery. Albert Watson, il celebre fotografo di origini scozzesi scelto per firmare la nuova edizione di The Cal, ha deciso di raccontare con i suoi scatti la storia di quattro donne in ...

Baglioni ‘rivoluziona’ Sanremo - Dal 2019 nessuna divisione tra ‘big’ e ‘nuove proposte’ : Claudio Baglioni bissa la sua avventura a Sanremo e porta innovazione al festival della musica italiana: ecco la grande novità Un contest che non c’era. Una settimana su Rai1 completamente dedicata al festival ”Sanremo GIOVANI” a dicembre. Sanremo raddoppia e raddoppia Io spazio dedicato ai giovani, con un grande concorso nel quale 24 artisti ”under 36” si sfideranno per conquistare la vittoria e aggiudicarsi, ...

BONUS 18APP/ Prorogato il buono cultura da 500 euro per i 18enni. Dal 2019 cambierà : Il BONUS 18APP da 500 euro, conosciuto anche come BONUS 18 anni o BONUS cultura, è stato Prorogato fino alla fine dell’anno. La misura è contenuta nel Decreto milleproroghe(Pubblicato il Tue, 24 Jul 2018 16:18:00 GMT)

Doppio passaporto nel 2019 : "Dall'Austria un atto ostile" : Si arroventa il clima fra Italia e Austria dopo l'iniziativa unilaterale di Vienna di concedere Doppio passaporto e cittadinanza agli abitanti di lingua tedesca e ladina dell'Alto Adige. Il governo d'...

Nuoto - Ryan Lochte sospeso fino a luglio 2019 Dall’Usada per una trasfusione di sangue illecita : Ryan Lochte è stato sospeso dall’Usada (agenzia antidoping statunitense) fino al 24 luglio 2019 per una trasfusione di sangue non consentita. Ancora problemi quindi per il 33enne statunitense, che alle Olimpiadi di Rio 2016 aveva simulato una rapina in una stazione di servizio, che serviva per maschere gli atti vandalici fatti da lui e dai suoi compagni, e venne perciò sospeso per 10 mesi dalla federazione. Lochte è stato inchiodato da una foto ...

PES 2019 Demo Dall’8 Agosto : PES 2019: la data della Demo su PS4, Xbox One e Steam. PES 2019 Demo arriva ad Agosto, annunciata data di uscita su PS4, XBOX ONE E PC PES 2019 Demo Uscita Grandi novità per i fan di PES 2019. Konami ha annunciato che la Demo di Pro Evolution Soccer 2019 sarà disponibile per tutti gli appassionati […]

PES 2019 Demo Dall’8 Agosto : PES 2019: la data della Demo su PS4, Xbox One e Steam. PES 2019 Demo arriva ad Agosto, annunciata data di uscita su PS4, XBOX ONE E PC PES 2019 Demo Uscita Grandi novità per i fan di PES 2019. Konami ha annunciato che la Demo di Pro Evolution Soccer 2019 sarà disponibile per tutti gli appassionati […]

Riforma pensioni - con superbonus e Quota42 potrebbe cambiare la Fornero Dal 2019 : Tanti ancora i dubbi in campo previdenziale, ma attraverso le varie dichiarazioni di Salvini e Di Maio e le notizie apparse sui vari media, oltreché le dichiarazioni di Brambilla Lega, inizia finalmente a delinearsi in maniera leggermente più chiara quella che potrebbe essere ricordata come la controRiforma Fornero. In linea di massima dal 2019 dovrebbe vedersi attuata subito la quota 100 con superbonus del 30% per chi restera' al lavoro ...