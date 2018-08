DAISY OSAKUE | PRESI GLI AGGRESSORI | “ERA UN GIOCO” Salvini | “Razzismo? Uno è figlio di

Scoperti gli aggressori di DAISY OSAKUE - l'atleta ferita due giorni fa a Moncalieri : Sono stati finalmente identificati gli autori della violenza, avvenuta nella ore notturne tra il 29 e il 30 luglio scorsi, ai danni di Daisy Osakue , l'atleta italiana colpita all'occhio sinistro da un uovo, lanciato contro di lei dai passeggeri di un autoveicolo in corsa. I responsabili dell'aggressione sono tre ragazzi italiani, residenti rispettivamente a Vinovo, La Loggia e Moncalieri , nell'hinterland della città metropolitana di Torino, in ...

DAISY OSAKUE - gli aggressori sono tre giovani italiani : l'auto del raid è di un consigliere Pd - hanno agito per «goliardia» : sono tre ragazzi italiani gli aggressori di Daisy Osakue, l'atleta di colore colpita all'occhio sinistro da un uovo lanciatole contro con forza mentre rincasava a Moncalieri, la notte tra il 29 e il 30 luglio. I tre avrebbero detto di aver agito per «goliardia». Una bravata, insomma che potrebbe costare alla primatista italiana under 23 nel lancio del disco la partecipazione agli Europei di atletica per la cura al cortisone che è costretta a ...