Daisy Osakue | identificati gli aggressori Sono 3 ragazzi italiani | “Atto di goliardia”

Daisy Osakue - gli aggressori sono tre giovani italiani : hanno agito per «goliardia» : sono tre ragazzi italiani gli aggressori di Daisy Osakue, l'atleta di colore colpita all'occhio sinistro da un uovo lanciatole contro con forza mentre rincasava a Moncalieri, la notte tra il...

La bufala della benda di Daisy Osakue : Nelle ultime ore circola su Facebook una bufala: un cartello in cui si vede Daisy Osakue, l'atleta italiana aggredita e ferita con un lancio d'uova, che ha la benda per coprire la ferita prima sull'occhio sinistro e poi su quello destro. Ma la seconda foto è semplicemente la prima immagine riflessa.--Oltre al danno, la beffa. Non solo Daisy Osakue, la giovane atleta italiana aggredita con un lancio di uova a Moncalieri, rischia seriamente di non ...

Atletica – Daisy Osakue rischia di saltare gli Europei a causa delle cure di cortisone : la spiegazione di Malagò : La cura al cortisone mette seriamente a rischio la partecipazione di Daisy Osakue agli imminenti Europei di Atletica: le dosi superano il limite permesso dal regolamento Terribile disavventura per Daisy Osakue: l’atleta italiana di origini nigeriane è stata vittima di un’aggressione, qualche giorno fa a Torino. Dei ragazzi le hanno lanciato addosso uova da un’auto, compromettendo la sua partecipazione agli imminenti ...

'Così ho deciso di comprare una pagina sui giornali dopo il caso Daisy Osakue' : ... per un messaggio di pace, una richiesta di resa da questo clima d'odio dilagante, e la seconda tra le notizie di cronaca, vittima di un atto di estrema viltà. Due visi che però sono collegati da una ...

"Così ho deciso di comprare una pagina sui giornali dopo il caso Daisy Osakue" : Il viso della ragazza dalla pelle nera con le labbra dipinte del nostro tricolore è forse l’immagine più vista sui social degli ultimi due giorni. Un’immagine che stride, in meglio ovviamente, con quella del viso di Daisy Osakue, l’atleta azzurra di lancio del peso colpita qualche giorno fa a Moncalieri dal lancio di un uovo che per poco non le faceva saltare la partecipazione ai prossimi europei di atletica a ...

Non è sicura la partecipazione di Daisy Osakue ai prossimi campionati europei : Venerdì 3 agosto l'atleta eseguirà un controllo oculistico presso l' Istituto di Medicina e Scienza dello Sport , al fine di valutare se le condizioni cliniche e la terapia in atto siano compatibili ...

