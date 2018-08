Daisy | identificati gli aggressori | ' Un atto goliardico' | ma gli Europei sono a rischio

Identificati i lanciatori di uova che hanno ferito Daisy : uno è figlio di un consigliere Pd Foto : Sono tre giovani, denunciati per lesioni: hanno usato una Fiat Doblò intestata al padre di uno loro colpendo nei giorni scorsi l’atleta azzurra e altre tre donne

Moncalieri - identificati i tre aggressori di Daisy Osakue : L'aggressione alla giovane atleta italiana Daisy Osakue è stata al centro della cronaca dell'ultima settimana e ha contribuito a tenere accesso il dibattito sull'aumento delle aggressioni razziste nel nostro Paese, con la sinistra che è corsa a strumentalizzare l'episodio pur senza avere elementi certi in mano e la destra che, sempre senza elementi chiari, ha prontamente sminuito tutto.Oggi, a distanza di qualche giorno, i tre giovani che ...

Moncalieri - identificati i lanciatori di uova che hanno ferito Daisy Osakue Foto : Sono tre giovani, denunciati per lesioni: hanno usato una Fiat Doblò intestata al padre di uno loro colpendo nei giorni scorsi l’atleta azzurra e altre tre donne

