Daisy - identificati aggressori : 'Hanno agito per mera goliardia' | : Secondo gli investigatori i responsabili del lancio dell'uovo contro l'atleta azzurra sono 3 giovani italiani. Sono risaliti a loro dopo aver scoperto la targa dell'auto usata per l'aggressione. Il ...

Daisy - identificati aggressori : "Avrebbero agito per mera goliardia" : Daisy , identificati aggressori : "Avrebbero agito per mera goliardia" Secondo gli investigatori i responsabili del lancio dell’uovo contro l’atleta azzurra sono 3 giovani italiani. Sono risaliti a loro dopo aver scoperto la targa dell’auto usata per l’aggressione. Il figlio del proprietario ha confessato almeno 7 lanci ...

Daisy Osakue - aggressori identificati : “Era un gioco”/ Ultime notizie : bufera per il passato del padre : Daisy Osakue , aggressori identificati : “Era un gioco” , ha dichiarato uno dei tre ragazzi. Ultime notizie : bufera per il passato del padre , che ha avuto problemi con la giustizia(Pubblicato il Thu, 02 Aug 2018 19:20:00 GMT)

Aggressione a Daisy Osakue - identificati tre giovani a Moncalieri : "Agito per goliardia" : Sono stati identificati daicarabinieri gli aggressori di Daisy Osakue . Si tratta di treragazzi italiani, denunciati per lesioni e omissioni disoccorso. La motivazione del gesto sarebbe riconducibile a meragoliardia

Daisy Osakue - identificati aggressori : 'Abbiamo agito per goliardia' - : Secondo gli investigatori i responsabili del lancio dell'uovo contro l'atleta azzurra sono 3 giovani italiani. Sono risaliti a loro dopo aver scoperto la targa dell'auto usata per l'aggressione. Il ...

Aggressione a Daisy Osakue - identificati tre giovani a Moncalieri : "agito per goliardia" : Sono stati identificati daicarabinieri gli aggressori di Daisy Osakue . Si tratta di treragazzi italiani, denunciati per lesioni e omissioni disoccorso. La motivazione del gesto sarebbe riconducibile a meragoliardia

Identificati gli aggressori di Daisy Osakue. Avrebbero agito per goliardia : Sono stati Identificati dai carabinieri gli aggressori di Daisy Osakue, la discobola italiana che lo scorso 30 luglio era stata ferita all'occhio sinistro da un uovo lanciato da un auto in corsa.Si tratta di tre ragazzi italiani, denunciati per lesioni e omissioni di soccorso. La motivazione del gesto sarebbe riconducibile a mera goliardia, e non quindi a un atto di razzismo, come ipotizzato nei giorni scorsi dalla stessa atleta.