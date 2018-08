Cultura | per il post Serafini Bucci può anticipare i tempi | favorita l' ultra cattolica

I campioni Culturali della destra esistono. Nomi per la Rai : I campioni culturali della destra esistono, non si capisce perché quel grossolano buontempone del Truce, seguito da Giggino, abbia tirato fuori dal cilindro, per adesso e con forzature di ogni genere, personalità che hanno trafficato con l’imbroglio politico, tecnicamente due imbroglioni a cui su Tw

Gubbio e dintorni - la proposta estiva tra Cultura e attività all'aria aperta : Le guide dell'Associazione TraMontana di Costacciaro conducono quotidianamente i turisti alla scoperta del suo mondo sotterraneo che si presta a menti aperte all'immaginazione. Due i percorsi , a ...

Un calcio alla solitudine : Cultura - gite al mare e cibo in compagnia. Le attività per Over 65 a Montevarchi : ... ma nel mese di luglio si sposta prevalentemente nella frazione di Ricasoli presso il "Centro di documentazione delle missioni umanitarie di pace nel mondo" . Il calendario estivo ha previsto anche ...

A Carpi servirà l’autocertificazione antifascista per svolgere attività Culturali : Da oggi nella cittadina in provincia di Modena per esercitare attività culturale in pubblico bisognerà autocertificare di ripudiare il fascismo e ogni forma di razzismo, in linea con i principi stabiliti nella nostra Costituzione. Chi non si adeguerà sarà bandito da concessioni e finanziamenti pubblici per sei anni.Continua a leggere

Musei - ministro Bonisoli : "stop a domeniche gratis"/ Cultura - sospensione prevista dopo l'estate : ecco perchè : Musei, ministro Bonisoli: "stop a domeniche gratis". Ultime notizie Cultura, la sospensione è prevista dal termine dell'estate, "maggiore libertà ai direttori"(Pubblicato il Tue, 31 Jul 2018 15:16:00 GMT)

Docenti : lettera aperta ai membri della Commissione Cultura : In questo comunicato stampa della professoressa Raffaella Senatore, vi proponiamo una lettera indirizzata a membri della Commissione Cultura. Lo scritto verte su vari argomenti tra cui il nuovo Governo, la mancanza di Docenti in numerose scuole e la non ripetibilità dell’anno di prova. Sperando di farvi cosa gradita, vi auguriamo buona lettura! Docenti: la lettera […] L'articolo Docenti: lettera aperta ai membri della Commissione ...

Missione Culturale in Giappone per la scrittrice aquilana Laura Benedetti : Conferenze all’Istituto italiano di Cultura di Osaka e alla Ritsumeikan University di Kyoto, ma anche “scoperte” L’AQUILA

Al via il festival di Jerash in Giordania - musica arte e Cultura per sostenere il turismo : Si ascolterà anche musica sufi dall'Egitto al festival di Jerash per la cultura e le arti che si è appena inaugurato nell'antico sito del regno hashemita. Fino al 29 luglio il festival di Jerash, in ...

Frank Furedi ci spiega perché la Cultura della paura non è solo da populisti : Il cospirazionismo è parte della cultura della paura? "Tutte le parti hanno abbracciato idee semplicistiche sul funzionamento del mondo. L'immaginazione cospirazionista è diventata piuttosto ...

Mons. Kikuchi : 'La marcia per la vita' un segnale contro la Cultura dello scarto : L'opinione pubblica riguardo l'aborto non è cambiata in Giappone, che rimane uno dei Paesi al mondo con il maggior numero di interruzioni volontarie della gravidanza in un anno. Questo, nonostante il ...

ROMA alla Casa Internazionale LA Cultura E' POLITICA Un film sull'origine della persecuzione del popolo gitano ci può far capire gli errori di oggi : Ha fatto parte di Dons treballant per favorire una POLITICA europea di genere . Ha lavorato per www.donestech.net, una ricerca sull'accès i l'ús de les tecnologies per i diritti della Catalogna e ...

Buon cibo a Montaperto - eclissi lunare e Cultura : gli eventi in città : Non solo cibo ma anche spettacoli nei cieli. Gli esperti assicurano è l'eclissi lunare più lunga del secolo. Per 103 minuti sarà possibile ammirare la terra tingersi di rosso. Uno spettacolo nei ...

Ministro Bonisoli : 'Per Cultura assumeremo migliaia di giovani' : "L'assunzione di migliaia di giovani è la mia prima priorità, sarà una rivoluzione copernicana". A parlare è il Ministro dei Beni culturali Alberto Bonisoli. "Nei prossimi tre anni abbiamo 3.400 ...

Beni Culturali - Fec : l’istituto del Viminale col mini-portafogli da cui dipendono 820 chiese. (E opere di Bernini e Caravaggio) : Santa Croce a Firenze Firenze, autunno 2017, Basilica di Santa Croce. Un turista spagnolo viene colpito da un frammento di capitello che si stacca da un’altezza di 30 metri e muore praticamente sul colpo. In pochi minuti la notizia si diffonde: giornalisti italiani e stranieri cercano di saperne di più, ma trovano tutti lo stesso ostacolo quando viene riferito loro da colleghi un po’ informati che la competenza della Basilica, attraverso l’Opera ...