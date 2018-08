Così ho deciso di comprare una pagina sui giornali dopo il caso Daisy Osakue

agi

: C’era un po’ di urgenza per i TUTORI per i bimbi di #iCareRiodeOro e così abbiamo deciso di pagarli subito (vi mand… - aRenBiOnlus : C’era un po’ di urgenza per i TUTORI per i bimbi di #iCareRiodeOro e così abbiamo deciso di pagarli subito (vi mand… - smilypapiking : RT @FrancoCappellet: Il #decretodignita si chiama così perché sul Momento avevano deciso di non presentarlo. #M5S #Lega - bertolire : RT @FraMirabelli: OLIMPIADI: MIRABELLI E ALFIERI (PD), CONI HA DECISO DI NON DECIDERE, CI VUOLE CAPOFILA Alla fine il Coni ha deciso di non… -

(Di giovedì 2 agosto 2018) Il viso della ragazza dalla pelle nera con le labbra dipinte del nostro tricolore è forse l’immagine più vista sui social degli ultimi due giorni. Un’immagine che stride, in meglio ovviamente, con quella del viso di Daisy Osakue, l’atleta azzurra di lancio del peso colpita qualche giorno fa a Moncalieri dal lancio di un uovo che per poco non le faceva saltare la partecipazione ai prossimi europei di atletica a Berlino, dove fortunatamente andrà. Due visi che rappresentano due facce della stessa medaglia in qualche modo, la prima, finita sulle pagine cartacee di alcuni importanti quotidiani nazionali in un paginone a lei dedicato, per un messaggio di pace, una richiesta di resa da questo clima d’odio dilagante, e la seconda tra le notizie di cronaca, vittima di un atto di estrema viltà. Due visi che però sono collegati da una ...