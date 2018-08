' Così abbiamo salvato 87 migranti dalla morte' - Diario di bordo dalla Open Arms

Italia Under 19 - Plizzari : "Sconfitta immeritata - abbiamo due palle Così" : La rabbia e l'orgoglio. La rabbia per una coppa accarezzata e sfumata sul più bello, l'orgoglio per aver fatto parte di un gruppo che ha "dimostrato che cogl... ha sotto". Alessandro Plizzari saluta l'...

“Il tempo passa…”. Michelle Hunziker - Così non l’abbiamo davvero mai vista : Michelle Hunziker, oggi, ha una famiglia da ‘cartolina’. Viene questa impressione a guardare gli scatti social della svizzera più amata d’Italia in vacanza con le figlie piccole, Sole e Celeste, e il marito Tomaso Trussardi. La family al momento è sul lago di Garda. Relax al massimo, ma Michelle deve aver avuto un attacco di nostalgia. Deve aver pensato al passato in questi giorni, quando era lei la piccola di casa tra ...

Meno ore al lavoro ma senza social network. ''Così abbiamo aumentato la produttività" : La ricetta sperimentata da un'azienda bavarese per la ricerca di lavoro online: 30 ore invece di 40 per i dipendenti ai quali però viene vitetato l'uso di cellulari, email e internet a uso personale. social e pausa pranzo sacrificati in nome del tempo libero

Il mostro del Circeo : ?«Così abbiamo sacrificato Rossella sul tavolo. Faceva freddo : violentata e ferita» : BELLUNO - «Eravamo una dozzina attorno a un tavolone, sprofondati nel buio. Tutti scalzi, indossavamo delle tuniche bianche con sopra cucita, in corrispondenza del cuore, una rosa rossa....

“Così abbiamo visto morire Salvatore”. 21 anni - cercava di costruirsi un futuro migliore. Una tragedia nel cuore d’Italia : Non ha avuto neppure il tempo di gridare, di chiedere aiuto. La vita gli è sfuggita via nell’arco di pochi secondi, per una movimento azzardato mentre, faticosamente, cercava di guadagnarsi il pane quotidiano. Salvatore Caliano, 21 anni, napoletano. È morto precipitando dal quarto piando di un palazzo. Aveva accettato di pulire il lucernario dell’ascensore per soli 35 euro. La mancanza di esperienza unita alla superficialità non lo hanno ...

Dodici anni da Berlino 2006 - Lippi : "Così abbiamo trionfato" : Il 9 luglio del 2006 l' Italia guidata da Marcello Lippi saliva sul tetto del mondo conquistando un Mondiale inatteso alla vigilia, per via delle note vicende di Calciopoli che avevano turbato e non poco l'ambiente. Gli azzurri, invece, sfruttarono questa cosa a loro favore e ...

“L’abbiamo trovata Così - nel bosco”. L’orribile morte a soli 4 anni : Una sparizione che aveva subito spaventato i famigliari, disperatamente alla ricerca di indizi che potessero far capire cosa successo a una bambina di sei anni della quale si erano completamente perse le tracce. Una storia finita nel peggiore dei modi, con i sospetti della polizia che si sono tramutati in una drammatica realtà quando è stato ritrovato il corpo della bambina in un bosco, al mattino, dopo che diverse battute organizzate per ...

“Una volta l’abbiamo beccata Così”. Chiara Ferragni - dal suo passato spuntano cose assurde : Pochi giorni fa contro di lei erano piombati fiumi di critiche. Il motivo? Non tutti hanno gradito il continuo pubblicare su Instagram le foto del piccolo Leone. “Troppo sovresposto” è stata la sentenza di chi ha addirittura messo in discussione le loro capacità genitoriali. La replica di Fedez e Chiara non era tardata ad arrivare e il neo papà, oltre a rispondere a tono alle polemiche, ha anche sottolineato come il mezzo social ...

Sono poliziotti e questa è la loro impresa : 'Erano in ipotermia e le abbiamo salvate Così' : Approfondimenti L'auto è inghiottita da oltre 2 metri d'acqua, i poliziotti si tuffano e salvano due donne 14 giugno 2018 L'auto è quasi sommersa con due donne a bordo, il salvataggio della Polizia - ...

“Quella sera lo abbiamo ridotto Così'”. Processo Stefano Cucchi - la frase choc : Un caso che continua a tenere banco sulle testate e sui social italiani, quello della morte di Stefano Cucchi. Un dramma andato in scena in caserma e che ancora oggi vede i famigliari del ragazzo e molti utenti italiani chiedere giustizia per una fine drammatica che si poteva e doveva evitare. E sul quale ora emergono altri dettagli che rendono la storia ancora più inquietante: “Raffaele D’Alessandro si sentiva come Rambo. Con ...

F1 - Wolff non si nasconde : “abbiamo detto ad Ocon di far passare Hamilton - è Così e basta” : Toto Wolff ha ammesso di aver dato l’ordine a Ocon di far passare Hamilton a Monaco, una situazione clamorosa che crea un precedente Una decisione che crea un precedente, un team order insolito che apre scenari finora mai contemplati in Formula 1. Quanto accaduto a Monaco tra Esteban Ocon e Lewis Hamilton è qualcosa di inusuale, con un ordine di scuderia arrivato da un team principal di un’altra squadra che nulla ha a che vedere con ...