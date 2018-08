Cosenza Calcio | GM Termoideaulica nuovo Prestige Sponsor

Calciomercato Cosenza - nuovo innesto nelle ultime ore : arriva dal Napoli : Calciomercato Cosenza – La Società Cosenza Calcio comunica di aver acquisito a titolo temporaneo il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Armando Anastasio, proveniente dall’SSC Napoli. Il difensore, nato a Napoli il 24 luglio 1996, arriva in rossoblù con la formula prestito secco fino al 30 giugno 2019. Anastasio ha iniziato la propria carriera nel Settore Giovanile del Napoli, mettendo insieme 55 partite e 3 gol in ...

Calciomercato Cosenza - obiettivo salvezza : innesto per il centrocampo : Calciomercato Cosenza – Dopo la storica promozione nel campionato di Serie B, il Cosenza si prepara per la prossima stagione, l’obiettivo è quello di disputare una stagione tranquilla e conquistare la salvezza. Nelle ultime ore movimento per il centrocampo, secondo quanto riporta ‘Gianluca Di Marzio’ sarà Ivan Varone il nuovo rinforzo in entrata, accordo biennale raggiunto dopo la rescissione del contratto con la ...

Calciomercato Cosenza - ufficiale : rinnovato il prestito di Trovato dalla Fiorentina : Cosenza - Mattia Trovato vestirà ancora la maglia del Cosenza : il club rossoblu ha Trovato l'accordo con la Fiorentina , che ne detiene il cartellino, per il rinnovo del prestito del centrocampista ...

Mostra itinerante - arriva a Cosenza il 'Museo del calcio di Coverciano' : Un itinerario cronologico che passa in rassegna i momenti piu' esaltanti della storia della Figc, fra le Coppe del Mondo del 1934, 1938, 1982 e dell'ultimo trionfo del 2006, la Coppa Europa del 1968 ...

Calciomercato Serie B e Serie C : scatto di Hellas e Crotone - Cosenza già scatenato - colpo Ternana : Calciomercato Serie B e Serie C – Sono ore caldissime per il Calciomercato, anche quello di Serie B e Serie C, ecco tutte le trattative riportate dalla ‘rosea’. Il Verona ingaggia Cisse, il Crotone in pressing su Melchiorri del Cagliari, il Padova è vicino a Vido dell’Atalanta. Il Lecce vicino a Marilungo dello Spezia e La Mantia dell’Entella, Morosini del Genoa è richiesto dal Pescara. Il Cosenza dopo la promozione ...