“Cosa fanno quei due signori?” Marito e moglie non resistono e fanno sesso davanti a

(Di giovedì 2 agosto 2018) L’estate è per definizione il periodo dell’anno dedicato alle vacanze, allo svago, alle serate con gli amici e ai tuffi in mare o in piscina. Ma anche quello in cui milioni di coppie sparse per il mondo non vedono l’ora di lasciarsi andare a qualche ora di sana passione, alle volte senza stare troppo a badare al luogo e al momento, assecondando semplicemente i loro impulsi. Occhio però, come sempre, a non esagerare, e il consiglio non è soltanto quello di evitare le ore più calde del giorno ma anche quello di non farsi beccare in atteggiamenti intimi da sguardi indiscreti. Un po’ quello che è successo a Steven Harvey, 45 anni, e Claire Hillier, 42, che hanno scioccato una buona fetta della città di Plymouth, in Inghilterra, improvvisando un rapporto sessuale alla luce del sole, in mezzo alla strada, nascosti a malapena da una coperta blu durante in pomeriggio ...