Cortina-Milano-Torino insieme verso le Olimpiadi invernali 2026

Olimpiade 2026 - Malagò : "Torino-Milano-Cortina per vincere" : Con rammarico constato che nella scelta della candidatura per i Giochi Olimpici e Paralimpici 2026 le ragioni della politica stanno prevalendo su quelle sportive e territoriali. La delibera del Coni ...

Olimpiadi invernali 2026 - ok unanime CONI a candidatura unitaria : Torino-Milano-Cortina : Il Presidente del CONI, Giovanni Malagò, aveva proposto una candidatura unitaria di Milano, Torino e Cortina D'Ampezzo, ma il sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento e responsabile Sport, ...

Olimpiadi delle Alpi : ecco l’ipotesi per dividere le gare a Torino - Milano e Cortina : Scottato da una estenuante trattativa in cui è stato costretto a fare non uno ma due passi indietro, il sindaco Sala ha scritto una lettera al Coni annunciando questa decisione

Olimpiadi invernali 2026 - ok unanime CONI a candidatura unitaria : Torino-Milano-Cortina : Via libera da parte del Consiglio nazionale del CONI alla candidatura di Cortina, Milano e Torino per le Olimpiadi invernali del 2026. Una decisione che arriva a stretto giro dopo l'annuncio del ...

Olimpiadi delle Alpi : ecco l’ipotesi per dividere le gare a Torino - Milano e Cortina. Piemonte deluso : avrebbe solo 3 location : Nuovo colpo di scena: adesso è Milano che minaccia di sfilarsi dalle Olimpiadi delle Alpi 2026. Scottato da una estenuante trattativa in cui è stato costretto a fare non uno ma due passi indietro per volere del Coni e del governo - che ha imposto la candidatura delle Alpi in modo da non scontentare Cortina e soprattutto Torino, soddisfando sia Lega...

Olimpiade 2026 - soltanto 376 milioni. 'Torino-Milano-Cortina per vincere' : Sala aveva detto: 'Con rammarico constato che nella scelta della candidatura per i Giochi Olimpici e Paralimpici 2026 le ragioni della politica stanno prevalendo su quelle sportive e territoriali. ...

Olimpiadi delle Alpi : ecco l'ipotesi per dividere le gare a Torino - Milano e Cortina : 'Con rammarico constato che nella scelta della candidatura per i Giochi le ragioni della politica stanno prevalendo su quelle sportive e territoriali. E qualora la nostra posizione non sia ritenuta ...

Olimpiadi Invernali 2026 : la Giunta Nazionale del CONI approva la candidatura congiunta di Milano - Torino e Cortina : La Giunta Nazionale del CONI ha approvato la candidatura conGiunta di Milano, Torino e Cortina per ospitare le Olimpiadi Invernali del 2026. Lo aveva anticipato nella giornata di ieri Giovanni Malagò e lo ha confermato in prima persona oggi, nella conferenza stampa al termine della riunione della Giunta in cui la soluzione della candidatura conGiunta è stata votata all’unanimità. A questo punto manca solo un ultimo passaggio, ovvero ...

Olimpiadi d'Italia - perché la candidatura unitaria Milano-Torino-Cortina nasce già zoppa : Il presidente del Coni aveva prospettato una candidatura unitaria delle tre città, ma il sindaco di Milano molla Malagò: "Le...

Giuseppe Sala non è d’accordo con le modalità della candidatura unificata di Milano - Torino e Cortina per le Olimpiadi invernali del 2026 : Il sindaco di Milano Giuseppe Sala ha scritto una lettera al presidente del CONI Giovanni Malagò per spiegare che non è d’accordo col modo in cui il CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano) ha indicato la candidatura congiunta di Milano, Torino e Cortina a The post Giuseppe Sala non è d’accordo con le modalità della candidatura unificata di Milano, Torino e Cortina per le Olimpiadi invernali del 2026 appeared first on Il Post.

Olimpiadi 2026 - al vaglio del governo la candidatura unica Cortina-Milano-Torino : Scade oggi il termine ufficiale per presentarla al Comitato olimpico internazionale. Via libera sostanziale anche dalla sindaca Appendino, dopo quelli di Sala e Zaia -

Olimpiadi - Malagò candida l’Italia : “Milano - Torino e Cortina per l’edizione del 2026” : Il numero uno del Coni conferma l'intenzione di presentare la candidatura congiunta delle tre città per l'edizione invernale del 2026: "Abbiamo il sì di Milano e Cortina, ora aspettiamo anche quello di Torino. Questa è un’occasione più unica che rara". Chiara Appendino, sindaca del capoluogo piemontese, aspetta però la decisione del governo: "Noi siamo a disposizione, ma le decisioni spettano all'esecutivo".Continua a leggere

Giochi 2026 - Coni : “Italia presenti candidatura condivisa Torino-Milano-Cortina”. M5S non ci sta : Giovanni Malagò, presidente del Coni, alla fine della riunione della commissione di valutazione dei Giochi invernali 2026 ha trovato una soluzione: "La commissione indica in assoluto come strada da seguire e come auspicio la candidatura congiunta con le tre città per far sì che ci sia una vera candidatura italiana". Milano e Cortina sono d'accordo. Ma in Comune a Torino è battaglia.Continua a leggere

Olimpiadi Invernali 2026 : le possibili sedi di gara. Il progetto dell’Italia tra Milano - Cortina e Torino : Ieri il CIO ha avvallato la proposta dell’Italia di candidare tre città alla pari per le Olimpiadi Invernali 2026. Il progetto del Coni è quindi quello di far correre Milano, Cortina d’Ampezzo e Torino insieme in modo da avere una candidatura più forte. Nel caso di vittoria le gare verrebbero divise tra le tre città, con la creazione quindi di tre villaggi olimpici separati. Di seguito andiamo a scoprire le possibili sedi di gara, come riportato ...