Corsica | onda anomala in un canyon travolge escursionisti | 5 morti | anche una bimba di 7

Corsica - onda anomala nel canyon : quattro morti - tra cui una bambina di 7 anni : Il gruppo di escursionisti è stato sorpreso da un'ondata di piena e trascinato via. Tra le vittime anche il padre della piccola, sua madre si è invece salvata perché all'ultimo momento ha deciso di rinunciare all'escursione, dato il peggioramento del tempo nel canyon Zoicu.Continua a leggere

Corsica - 4 vitime per inondazione : 2.30 Quattro persone, tra cui una bambina di sette anni e suo padre, sono morte a Soccia, in Corsica, per l'inondazione improvvisa del Zoicu canyon. Morta anche la loro guida, mentre il quarto cadavere non e' stato ancora identificato. Le notizie sono confermate dal procuratore locale, Eric Bouillard. Una quinta persona è ancora dispersa, mentre la madre della bambina è riuscita a mettersi in salvo. L'onda che li ha travolti era alta tre ...

Pisa - a 73 anni vuole seconda laurea e farà anche l’Erasmus in Corsica : Pisa, a 73 anni vuole seconda laurea e farà anche l’Erasmus in Corsica Pisa, a 73 anni vuole seconda laurea e farà anche l’Erasmus in Corsica Continua a leggere L'articolo Pisa, a 73 anni vuole seconda laurea e farà anche l’Erasmus in Corsica proviene da NewsGo.