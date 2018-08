Corsica. Morti 4 canoisti tra cui bimbo

Onda anomala in Corsica : 4 morti - anche una bimba/ Ultime notizie - escursionisti colpiti nel canyon : 7 salvi : Corsica, Onda anomala di 3 metri travolte gruppo di escursionisti canoisti: 4 morti tra cui una bimba di 7 anni. Ultime notizie, in 7 si sono salvati: ecco cosa è successo nel canyon Zoicu(Pubblicato il Thu, 02 Aug 2018 11:24:00 GMT)

Francia : media - morti 4 escursionisti in Corsica : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Francia : media - morti quattro canoisti in Corsica : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Corsica - onda anomala nel canyon : quattro morti - tra cui una bambina di 7 anni : Il gruppo di escursionisti è stato sorpreso da un'ondata di piena e trascinato via. Tra le vittime anche il padre della piccola, sua madre si è invece salvata perché all'ultimo momento ha deciso di rinunciare all'escursione, dato il peggioramento del tempo nel canyon Zoicu.Continua a leggere

Onda anomala in Corsica : morti 4 canoisti : Travolti da un’Onda anomala in Corsica: 4 canoisti professionisti sono morti (tra questi un bambino e suo padre) nel Canyon Zoicu, secondo quanto riportato da Le Point che cita France Presse. Due persone sarebbero vive anche se in stato di shock. L'articolo Onda anomala in Corsica: morti 4 canoisti sembra essere il primo su Meteo Web.