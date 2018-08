: Corsica, 4 vitime per inondazione - TelevideoRai101 : Corsica, 4 vitime per inondazione -

Quattro persone, tra cui una bambina di sette anni e suo padre, sono morte a Soccia, in, per l'improvvisa del Zoicu canyon. Morta anche la loro guida, mentre il quarto cadavere non e' stato ancora identificato. Le notizie sono confermate dal procuratore locale, Eric Bouillard. Una quinta persona è ancora dispersa, mentre la madre della bambina è riuscita a mettersi in salvo. L'onda che li ha travolti era alta tre metri.(Di giovedì 2 agosto 2018)