Contratti | giochi | voucher | ok al decreto Dignità E sui Gratta e Vinci in arrivo la

Contratti - giochi - voucher : primo ok al decreto Dignità. E sui Gratta e Vinci in arrivo la scritta "nuoce alla salute" : Via libera dell'Aula della Camera al decreto Dignità. L'assemblea di Montecitorio ha approvato il provvedimento con 312 sì, 190 no e 1 astenuto. Il testo passa ora in seconda...