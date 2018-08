Continuerò a coordinare i lavori del cda Rai come consigliere anziano

huffingtonpost

(Di giovedì 2 agosto 2018) "Sono ancora in attesa di indicazioni dell'azionista e nel frattempo continuerò, nel pieno rispetto di leggi e regolamenti, adel cda". Lo dice Marcello Foa, dopo lo stop di ieri della commissione di Vigilanza che ha non ha approvato la sua nomina a presidente Rai."Sono ancora in attesa di indicazioni dell'azionista e nel frattempo continuerò, nel pieno rispetto di leggi e regolamenti, adel cda". Lo dice Marcello Foa, dopo lo stop di ieri della commissione di Vigilanza che ha non ha approvato la sua nomina a presidente Rai.