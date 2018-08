Conte dà una speranza ai pugliesi sul Tap | ma ci sono impegni giuridici

Trump incontra Conte : Nascerà una cabina di regia italo-americana sulla Libia. : Il governo italiano avrebbe ottenuto il via libera di Donald Trum per la creazione di una cabina di regia italo-americana per tentare di stabilizzare la Libia. Sarebbe il principale risultato dell'...

Renzi : “Air Force? Una delle più grandi bufale del M5s. Conte in Usa non col materassino ma con aereo di Stato” : Sulla questione del cosiddetto Air Force Renzi, l’ex presidente del Consiglio ha voluto difendersi postando un video su Facebook. “È una delle più grandi bufale costruite dal M5s” ha detto. “Io non l’ho mai usato. Come ogni primo ministro, utilizzavo l’aereo di Stato, lo stesso che ha portato Giuseppe Conte negli Stati Uniti”. Secondo Matteo Renzi quella del M5s è una campagna fondata ...

Conte chiede una “cabina di regia” Italia-Stati Uniti per la Libia : Oggi il colloquio con Conte alla Casa Bianca: sul tavolo energia e difesa. All’Eni una licenza per l’America. Gli Usa: la missione Sophia va rivista

Conte chiede una cabina di regia Italia-Usa per la Libia : Conte era stato scelto appena qualche giorno prima dai grillo-leghisti come portavoce di un contratto che anche sulla politica estera cerca una difficile sintesi. L'Italia dei sovranisti ha molte ...

Conte chiede una cabina di regia Italia-Usa per la Libia : C’è tanta Libia nelle aspettative di Giuseppe Conte al suo primo viaggio a Washington, due mesi dopo l’inattesa nomina a Palazzo Chigi. La Libia come terra di transito e di partenze dei migranti verso l’Italia. Ma la Libia anche come crocevia di importanti business. Atterrato ieri sera negli Stati Uniti, il presidente del Consiglio italiano varcher...

Traballa il tavolo sull'Ilva. Il sindaco di Taranto diserta il vertice : "Una sceneggiata". E Mittal Contesta l'ampliamento dell'incontro : Tutti contro il "metodo" Di Maio all'Ilva. Il sindaco di Taranto Rinaldo Melucci non andrà all'incontro al Ministero dello Sviluppo economico convocato per domani dal vicepremier, definendolo una "sceneggiata" e ArcelorMittal ha inviato una lettera al ministro per comunicare che l'ampliamento del tavolo è "inatteso" e che serve un "percorso consono e costruttivo". La decisione del ministro Di Maio di allargare la partecipazione al ...

Governo e la luna di miele - a Conte il 61% dei consensi : è sopra i due vicepremier : Di Maio e Salvini apprezzati da un italiano su due. Se paragonato ai consensi dei governi degli ultimi 12 anni (Prodi, Berlusconi, Monti, Letta, Renzi e Gentiloni) è il dato in assoluto più alto

Giffoni Film Festival - Siani : 'Torno a Napoli per una favola Contemporanea' : "A Napoli ci fermeremo un po', almeno 3-4 settimane, e sono felice di annunciare che molto probabilmente gireremo anche nella Città della Scienza". "Napoli oggi è viva, batte, è una citta' che ha ...

Tav - Salvini avverte Conte : bisogna andare avanti | Palazzo Chigi : nessuna decisione : "Dal mio punto di vista sulla Tav occorre andare avanti, non tornare indietro". Così Matteo Salvini si oppone a Conte (e a M5s) sull'ipotesi di blocco dell'opera pubblica. Palazzo Chigi costretto a precisare: nessuna decisione ancora presa.

Conte - "STOP CONTRATTO ARIBUS 340-500"/ Video : anche una Jacuzzi a bordo dell'Air Force Renzi rottamato : CONTE rottama l'Air Force Renzi: “Uno spreco e un capriccio”. Di Maio esulta per il taglio, mentre l'ex premier si difende su Twitter e attacca il capo politico del M5s: “Bufale”(Pubblicato il Thu, 26 Jul 2018 22:23:00 GMT)

A cena da Renzi : l'ex segretario Pd chiama a raccolta 120 parlamentari in una villa sull'Aventino - di L. Conte - : Il senatore di Scandicci vuole rimettere in moto la sua area politica dopo gli scontri sulla segreteria

Accordo Sky - Perform : i Contenuti DAZN disponibili su Sky Q con una app : Sky ha raggiunto un Accordo con Perform per completare l’offerta di calcio per i propri abbonati. Alle 7 partite di Serie A per ogni giornata - con 16 big match su 20 a stagione - e a tutta la Champions League, l’Europa League e la Premier League, si potranno aggiungere anche le partite trasmesse in streaming da DAZN: 3 match di Serie A per ogni turno e tutta la Serie B. Vedere su Sky un evento DAZN sarà facile e ...

Proteggere le pitture ad olio Contemporanee dall’usura del tempo? La chimica può darci una mano : Patine superficiali che offuscano lo splendore originario dei colori, efflorescenze, una imprevedibile sensibilità all’acqua e ai solventi in generale, pitture che colano anche dopo tanti anni che i quadri sono stati completati. C’è tutta una casistica di problemi di conservazione che riguardano i dipinti del XX e XXI secolo e che sono nettamente diversi da quelli delle opere realizzate nei secoli precedenti. A identificarli e a scoprire ...

Calciomercato. Da Conte a Zeman - 11 grandi allenatori liberi in cerca di una panchina : Resteranno lontani dalla panchina per un po’, con una sensazione a metà tra la speranza e il magone, i tanti allenatori italiani rimasti disoccupati all’alba della nuova stagione calcistica. Non mancano i big: vincitori di scudetti, Premier League, coppe di ogni genere, ex commissari tecnici della nazionale e santoni in declino. L’ultimo finito in sala d’attesa è Antonio Conte, cacciato qualche giorno fa dal Chelsea per far posto a Maurizio ...