Consumi elettrici ai massimi per il caldo C' è un rischio blackout?

Italia nella morsa del caldo - giovedì bollino rosso per 18 città | Elettricità - afa spinge i Consumi : Più colpito il Centronord. L'allerta di livello 3 riguarda Bolzano, Bologna, Brescia, Campobasso, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Milano, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino, Trieste, Venezia, Verona e Viterbo. L'ondata di afa straordinario fa schizzare l'uso dei condizionatori

Elettricità - l’afa spinge i Consumi : record dell’anno a 56.400 MW : Il grande caldo e i condizionatori d’aria a tutta birra spingono al massimo i consumi di Elettricità, che oggi alle 14.30 hanno toccato il nuovo record di quest’anno a 56.400 MW. E’ quanto si evince dai grafici di Terna. Il dato supera il precedente primato di 54.700 MW toccato il 28 febbraio in concomitanza con il grande gelo e la neve che cadde anche a Roma, ma resta ben al di sotto del picco storico di 60.500 MW raggiunto il ...

Elettricità - Terna : Consumi in calo a giugno - -3 - 3% - : Nel mese di giugno, la domanda di Elettricità in Italia è stata di 27 miliardi di kWh , in diminuzione del 3,3% rispetto allo stesso mese del 2017. La performance della domanda ha risentito dell' ...