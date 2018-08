Con oltre 10 milioni di copie piazzate NBA 2K18 segna il record di vendite per il

Borsa Tokyo chiude in netto calo Con NIkkei che cede oltre l'1% : Roma, 2 ago., askanews, - La Borsa di Tokyo chiude la seduta in netto ribasso, con il NIkkei che cede l'1,03% al termine della giornata. Sugli scambi ha pesato la guerra commerciale in corso tra Stati ...

Apple supera il test-Conti : oltre le attese gli utili e i ricavi del trimestre : Apple batte tutte le attese Cupertino chiude il miglior terzo trimestre della sua storia grazie all'iPhone e alla divisione servizi. E vola in Borsa dove nelle contrattazioni after hours sale fino al ...

Usa : oltre le attese a luglio la fiducia sull'eConomia dei Consumatori : Americani più ottimisti a luglio sull'economia secondo quanto rivela l'indice sulla fiducia redatto dal Conference Board che sale dal 127,1 punti di giugno ai 127,4, superando le stime degli analisti che attendevano 126 punti.

Gdf sequestra oltre 300 chili di sigarette di Contrabbando nel Napoletano : oltre trecento chilogrammi quintali di sigarette di contrabbando sono state sequestrate nel Napoletano dalla Guardia di Finanza. Sono state le Fiamme gialle del gruppo di Pozzuoli ad individuare il ...

Tour de France - i guadagni delle squadre : Sky davanti a tutti Con oltre 700mila euro : Non ci sono solo gloria ed emozioni da portare a casa per i corridori e le squadre del Tour de France. La più grande e prestigiosa corsa di Ciclismo al mondo distribuisce anche un montepremi di tutto rispetto, che supera i due milioni di euro complessivi. Sia i piazzamenti della classifica generale che quelli delle singole tappe prevedono un premio in denaro, così come le graduatorie secondarie. Al termine del Tour, è stata immancabilmente la ...

Kingdom Hearts 3 avrà oltre 80 ore di Contenuti : Giungono da Square Enix interessanti novità sull'attesissimo Kingdom Hearts 3, informazioni che, nello specifico, riguardano la longevità e le ore di gioco. Come riporta Gamingbolt, il team impegnato sulla prossima avventura di Sora, Paperino, Pippo e tutti gli altri, ha rilasciato un'intervista a Geek.com, nella quale viene spiegato che nel gioco ci saranno oltre 80 ore di contenuti.Il sito in questione ha anche avuto l'occasione di provare ...

[Box Office Usa] Mission : Impossible - Fallout vince Con oltre 60 milioni : Nel resto del mondo il film ha raccolto già 92 milioni di dollari, per un totale di 153,5 milioni di dollari. Da notare che il film non ha esordito ancora in Cina, dove si prevede un altro ottimo ...

Oltre 50 App - Giochi ed ICon Pack SContati e Gratis per Android weekend 28-29 luglio 2018 : Più di 50 tra applicazioni e Giochi Gratis e scontate 28-29 luglio 2018. Ecco l’elenco di Giochi e app Gratis o scontate per Android Ancora Oltre 50 applicazioni e Giochi Gratis e scontate per Android 28-29 luglio 2018 Aggiorniamo la lista delle applicazioni Gratis o scontate ed ora sono Oltre 50 app scontate tantissime applicazioni […]

Cagliari. Sequestrati oltre 100 accessori e abbigliamento Contraffatti. Denunciato un soggetto. : A Cagliari, in Piazza Yenne, nel corso dello svolgimento della manifestazione 'notti colorate', i finanzieri hanno individuato diverse bancarelle improvvisate gestite da alcuni soggetti ...

Starbucks presenta risultati oltre attese e Conferma aperture nuovi negozi : Teleborsa, - Buona trimestrale per Starbucks , che ha visto lievitare gli utili nel secondo trimestre, grazie all'aumento dei prezzi che ha compensato vendite in decelerazione in alcuni mercato core. ...

Ospedale Zurigo : Marchionne da oltre un anno in cura per grave malattia. Fca : non lo sapevamo. La famiglia Conferma : La clinica universitaria irrompe nella vicenda della morte dell’ex amministratore delegato di Fca, smentendo le voci di un errore medico. «Sergio Marchionne da oltre un anno si recava a cadenza regolare presso il nostro Ospedale al fine di curare una grave malattia». Il commento di Fca: noi informati solo il 20 luglio dalla famiglia, non sapevamo del suo stato di salute ...

Oltre 100 App - Giochi ed ICon Pack SContati e Gratis per Android 26-27 luglio 2018 : Più di 100 tra applicazioni e Giochi Gratis e scontate 26-27 luglio 2018. Ecco l’elenco di Giochi e app Gratis o scontate per Android Ancora Oltre 100 applicazioni e Giochi Gratis e scontate per Android 26-27 luglio 2018 Aggiorniamo la lista delle applicazioni Gratis o scontate ed ora sono Oltre 100 app scontate tantissime applicazioni […]