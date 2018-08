Colpaccio del Team Fortuneo-Samsic | ufficiale l' arrivo di André Greipel

Calcio - Colpaccio di Aurelio De Laurentiis : nuovo proprietario del Bari! Il Presidente del Napoli riparte dalla Serie D : Aurelio De Laurentiis è il nuovo proprietario del Bari Calcio: colpaccio del Presidente del Napoli che così si mette alla guida anche del club biancorosso il quale ripartirà dalla Serie D. Il cineasta ha avuto la meglio su dieci cordate tra cui spiccano la Costituenda di Enrico Preziosi (Presidente del Genoa) e La Bari 1908 Srl di Claudio Lotito (Presidente della Lazio). Dopo il fallimento, il sindaco della città Antonio Decaro ha accettato ...

LIVE Italia-Corea del Sud - Mondiali hockey prato in DIRETTA : azzurre per un nuovo Colpaccio : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Corea del Sud, secondo incontro per quanto riguarda la nazionale femminile di hockey su prato ai Mondiali di Londra. Le azzurre vogliono continuare a far sognare i tifosi del Bel Paese dopo lo spettacolare trionfo all’esordio per 3-0 sulla Cina: l’avversario, ancora una volta asiatico, non è dei più facili (numero 9 del ranking mondiale, rispetto alla diciassettesima piazza di Tiddi e ...

Hockey prato femminile - Mondiali 2018 : Italia-Corea del Sud - azzurre a caccia di un altro Colpaccio : Sulle ali dell’entusiasmo torna in campo la nazionale femminile di Hockey su prato: allo stadio Lee Valley Hockey and Tennis Centre di Londra, domani alle 21 (ore italiane, le 20 inglesi) le azzurre se la vedranno nel secondo match della Pool A dei Mondiali con la Corea del Sud. altro ostacolo asiatico dunque per le ragazze guidate da Roberto Carta, dopo l’esordio vittorioso con la Cina. Si può sognare in grande, si può andare a ...

Colpaccio made in Usa : Morse è della Pompea 'Massimo entusiasmo' : Arriva a Mantova dopo le esperienze in Ungheria e Germania e il prossimo 3 agosto si sposerà con una ragazza italiana

Barcellona alla ricerca del Colpaccio dopo gli addii di Iniesta e Paulinho : le ultime novità : Barcellona al lavoro per regalare a mister Valverde un acquisto super in vista della prossima stagione blaugrana Il Barcellona sta lavorando per portare in blaugrana il centrocampista del Chelsea Willian. I vertici del club catalano sono in contatto con gli agenti del brasiliano per strapparlo alla squadra di Roman Abramovich che ha detto che il giocatore non è in vendita, visto che per il nuovo tecnico del Chelsea, Maurizio Sarri, Willian ...

Griglia di partenza Formula 1/ Pole per Sebastian Vettel : il Colpaccio della Haas (Gp Germania 2018) : Griglia di partenza Formula 1: la Pole position sul circuito di Hockenheim è di Sebastian Vettel, alla sua quinta Pole in stagione per la F1. Disastro Hamilton nel Gp di Germania 2018.(Pubblicato il Sun, 22 Jul 2018 12:50:00 GMT)

Volley mercato - UFFICIALE : Simon a Civitanova - Colpaccio incredibile della Lube! : Il Volley mercato si chiude con un colpo sensazionale e a effetto che rende ancora più eccezionale la prossima SuperLega. Simon è ufficialmente un giocatore di Civitanova e vestirà fin da subito la casacca della Lube, ora trasformatasi in una vera e propria corazzata con l’acquisto del fuoriclasse cubano. Robertlandy torna a giocare in Italia dove aveva già militato tra il 2012 e il 2014 a Piacenza. Il fenomeno è un centrale di ruolo ma ...

Marcelo alla Juventus - l’annuncio del calciatore brasiliano : ecco il secondo Colpaccio in poche ore : Marcelo alla Juventus, ecco la lettera del brasiliano – “Chi l’avrebbe detto eh Cris!!! È arrivata l’ora di dirsi addio… Ti giuro che non immaginavo che quel giorno potesse arrivare! Però niente in questa vita è per sempre, e spero che tu sia molto felice nel tuo nuovo cammino. Sono stati quasi 10 anni passati al tuo fianco, 10 anni di allegria, buon calcio, vittorie, sconfitte, momenti meravigliosi! Ho imparato tanto con te, la tua ...

Pallanuoto - che Colpaccio di Brescia! Acquistato Pietro Figlioli - capitano del Settebello : Pietro Figlioli è un nuovo giocatore della AN Brescia. Il capitano del Settebello ha infatti lasciato lo Sport Management e si è legato al club bianco-azzurro con un contratto biennale. Vero e proprio colpo di mercato per la Leonessa che potrà così contare su uno dei giocatori più forti del panorama italiano, una pedina fondamentale per cercare finalmente di battere la Pro Recco e vincere l’agognato scudetto. Il classe 1984 è uno dei ...

Enrico Mentana - il Colpaccio della fidanzata Francesca Fagnani : svolta la carriera : Un grande salto per Francesca Fagnani , giornalista e fidanzata di Enrico Mentana . Come riporta Italia Oggi , dopo aver condotto la serie Belve sul Canale Nove condurrà su Rai3 , in seconda serata, ...

Cristiano Ronaldo alla Juventus è il colpo del secolo : decise le cessioni per ‘finanziare’ il Colpaccio - operazione totale da quasi 500 milioni! [CIFRE e DETTAGLI] : Non è più un sogno o forse non lo è mai stato. Su CalcioWeb ve ne abbiamo parlato già da una settimana, nella giornata di oggi dalla Spagna sono arrivate conferme: la Juventus è su Cristiano Ronaldo! Non si tratta di una follia estiva, il club bianconero sta lavorando al colpo di mercato del secolo ed al momento è in vantaggio su Psg e Manchester United ed adesso vi spieghiamo il motivo. Il fenomeno portoghese ha già indossato la maglia ...

Gian Marco Centinaio - Colpaccio al governo : il leghista scippa la delega al Turismo al M5s : La delega al Turismo è stata attribuita in Consiglio dei ministri al ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali Gian Marco Centinaio , della Lega . 'Promessa mantenuta. Da 15 minuti si ...

Calciomercato Udinese - Colpaccio della famiglia Pozzo : in bianconero arriva un Nazionale azzurro : Nella giornata di oggi previste le visite mediche e la firma di Mandragora, il calciatore arriva a titolo definitivo dalla Juventus L’Udinese piazza il colpaccio, la famiglia Pozzo regala a Velazquez nientemeno che Rolando Mandragora. Il centrocampista classe ’97 arriva a titolo definitivo dalla Juventus dietro il pagamento di 20 milioni di euro, una cifra inferiore rispetto a quella stabilita per il diritto di recompra da ...

Mondiali Russia 2018 - Colpaccio del Giappone : battuta la Colombia in 10 per 87' minuti : Giappone vittorioso contro una Colombia non certo aiutata dall’esperto Sanchez, il quale si è fatto espellere dopo soli 3′ minuti di gioco Il Giappone vince all’esordio nel girone più equilibrato del Mondiale russo. Ko la Colombia per 2-1 al termine di una gara condizionata dall’espulsione all’ex Fiorentina Sanchez dopo soli 3′ minuti di gioco. I Giapponesi sono passati in vantaggio su calcio di rigore, prima ...