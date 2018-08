L'alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (Unhcr) esprime preioccupazione per la persistenza in Colombia di un alto numero di rifugiati che nei primi sei mesi del 2018 sono stati oltre 19.000. Il rappresentante dell'Unhcr in Colombia,Josef Merkx,ha sostenuto che questo fenomeno è il prodotto dell'azione di diversi gruppi che operano al margine della legge,evidenziando che ben 10.000 persone sono state costrette a migrare nella sola regione del Catatumbo.(Di giovedì 2 agosto 2018)

Zazoom Tv - Live Video Breaking News Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Colombia Unhcr