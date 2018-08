Claudia Gerini e l' addio ad Andrea Preti | ' sono stata onesta con lui'

“Ora basta”. Una Claudia Gerini ‘spietata’ sputa il rospo. Il silenzio - poi la confessione : “Le bugie hanno le gambe corte. Il rispetto prima di tutto, Ma alcune persone non sanno nemmeno cosa sia. Il tempo rivela la persona. Ricomincio da me. #respect” con questo stato sul proprio profilo Facebook, Andrea Preti aveva commentato le foto pubblicate da Novella 2000 che vedevano la sua ex Claudia Gerini accanto a un altro uomo. I due si sono lasciati ad aprile. O meglio, è stata l’attrice a porre fine alla storia che durava già da ...

Suburra 2 - intervista a Claudia Gerini : Claudia Gerini ci parla della seconda stagione dell'attesissimo show Suburra e di quello che accadrà al suo personaggio, l'ambiziosa Sara Monaschi

Suburra 2 - le anticipazioni di Claudia Gerini : ‘Sara coinvolta nel traffico di esseri umani’ : Pronti per la seconda stagione di Suburra – La serie? Sono in corso da inizio aprile, a Roma, le riprese (il 16 luglio, sotto la Vela di Calatrava – Tor Vergata, il regista Andrea Molaioli gira il settimo episodio su di un totale di 24, in più di 100 location) del secondo capitolo del primo crime thriller italiano originale Netflix. Suburra, la cui seconda stagione era stata annunciata già a gennaio, è prodotto da Cattleya in ...

Claudia Gerini se la canta : «Ecco il mio Califfo» : Franco Califano, artista e uomo, raccontato in musica e parole da Claudia Gerini. L'attrice romana, alla prova come cantante, in Qualche estate fa, un viaggio tra le canzoni più note di Califano, in ...

Claudia Gerini tra jazz e poesia fa battere il cuore di Califano : Mai come ora la sua vita batte nel cuore di Roma. Sta finendo le riprese del 'Suburra' televisivo, poi per RaiCinema sarà sul set di 'Dolce Roma' diretto da Fabio Resinaro , 'Una commedia nera tratta ...

Claudia Gerini choc ho subito molestie : Claudia Gerini in un’intervista alla trasmissione “Belve”, su Nove. «Ho subito diversi tipi di molestie, ma sono sempre riuscita a sgattaiolare: noi donne dobbiamo alzare le antenne e capire quando è in corso una trappola» – ha spiegato l’attrice a Francesca Fagnani nell’intervista, andata in onda ieri sera – «Le avances più pesanti le ho subite da un direttore del doppiaggio, in quell’occasione ...

NASTRI D'ARGENTO 2018? Riconoscimenti per Claudia Gerini - Paola Cortellesi e Luciano Ligabue : NASTRI D'ARGENTO 2018: triondo di Matteo Garrone che con "Dogman" porta a casa otto premi; Riconoscimenti importanti anche per Loro di Paolo Sorrentino.(Pubblicato il Sun, 01 Jul 2018 00:14:00 GMT)

Claudia Gerini racconta : perché è finita la storia con Carlo Verdone : Claudia Gerini si racconta senza filtri nella nuova puntata di “Belve” in onda sul canale Nove di Discovery Italia. L’attrice romana ricorda il flirt avuto con Carlo Verdone, una...

Claudia Gerini : "Il flirt con Verdone? Io ero innamorata - ma non pronta a una relazione" : "Il flirt è durato un pochino, forse l'anno in cui abbiamo girato 'Sono pazzo di Iris Blond', non ricordo esattamente". Claudia Gerini torna a parlare del rapporto con Carlo Verdone. Nel corso di un'intervista rilasciata alla trasmissione "Belve", condotta da Francesca Fagnani su Nove, l'attrice parla del passato flirt con il regista che l'ha diretta. "Io ero innamorata di lui da sempre", dice Gerini, "Abbiamo fatto due film di seguito ...

