Clasica San Sebastian 2018 | tutti gli italiani al via Diego Ulissi vuole tornare

(Di giovedì 2 agosto 2018) Saranno nove i corridorial via dellaSan, che si svolgerà sabato su un percorso di 229 km attorno alla città basca. La maggior parte dei nostri portacolori dovrà correre in supporto ai rispettivi capitani in questa gara, ma uno di loro potrà ambire ad un bel risultato personale. Andiamo quindi a scoprire nel dettaglioglial via dellaSane loro ambizioni. Partiamo da, che possiede le caratteristiche adatte per essere protagonista in questa corsa. Il 29enne dopo aver conquistato una bella vittoria al Giro di Svizzera a metà giugno, è pronto aa lottare con i migliori e alla RideLondon ha mostrato una buona condizione. Nella UAE-Team Emirates ci sarà anche Daniel Martin, reduce da un ottimo Tour edovrà quindi condividere con lui i gradi da capitano. Al loro fianco anche il veterano Manuele Mori, ...