Ciclismo - Lappartient lancia l’ennesima rivoluzione nel World Tour : si lavora a due mosse clamorose : Il presidente della Federazione ciclistica Internazionale starebbe pensando di ridurre il numero di corridori per squadra da 6 a 8 e di vietare le radioline Si prevede l’ennesima rivoluzione nel mondo del Ciclismo , l’obiettivo è quello di aumentare lo spettacolo ed evitare che a vincere siano sempre i soliti. AFP/LaPresse Il dominio del Team Sky al Tour de France ha spinto David Lappartient ad intervenire, spiegando ai ...

David Lappartient : “Lotta al doping diversa dopo il caso Froome. Il nuovo Ciclismo : tra salary cap e stop alle radioline” : David Lappartient ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport nella quale ha esplicato le sue idee per un nuovo ciclismo, cogliendo anche l’occasione per esporsi sull’assoluzione di Chris Froome per il caso salbutamolo. Il Presidente della UCI ieri aveva fatto appello ai tifosi chiedendo di accettare la sentenza e di rispettare il ciclista, oggi ha replicato: “Non sono mai stato tenero con lui e con la sua Sky, ...