Ciclismo | Fabio Aru | “Rientro positivo | le sensazioni sono buone”

Ciclismo - Fabio Aru pronto al rientro! Appuntamento al Giro di Vallonia : “Non vedo l’ora di tornare in gruppo” : Fabio Aru non vede l’ora di risalire in sella e di tornare in gara dopo il cocente ritiro al Giro d’Italia dovuto a dei problemi fisici. Il Cavaliere dei Quattro Mori ha ricaricato le pile dopo aver fallito la Corsa Rosa, non ha forzato il recupero, si è preparato in maniera meticolosa e vuole essere assoluto protagonista nella seconda parte di stagione che culminerà con la Vuelta di Spagna e il Mondiale di Innsbruck. Il sardo ...

Ciclismo - il compleanno di Fabio Aru. Il sardo compie 28 anni. Il regalo più atteso : tornare il vero Cavaliere dei Quattro Mori già alla Vuelta : Niente Campionato Italiano, in difesa di quel titolo tricolore conquistato splendidamente nel 2017, niente Tour de France, dopo le eccellenti prestazioni messe in mostra l’anno scorso. Fabio Aru si allena, si prende un periodo di pausa dalle gare in seguito alla grande delusione (con problemi fisici annessi) del Giro d’Italia, e si prepara a lanciare l’assalto al finale di stagione. Oggi il Cavaliere dei Quattro Mori compie 28 ...

Ciclismo - Fabio Aru salta i Campionati Italiani. No alla Vuelta verso il Mondiale di Innsbruck? : Fabio Aru non difenderà la maglia tricolore. Purtroppo il Cavaliere dei Quattro Mori ha dovuto rinunciare alla partecipazione ai Campionati Italiani che si disputeranno sabato 30 giugno a Darfo Boario Terme. Il sardo, reduce dal ritiro al Giro d’Italia a causa di problemi fisici, ha preferito fermarsi e non forzare il rientro in gara, soprattutto dopo le analisi effettuate nelle ultime settimane. Secondo le indiscrezioni riportate da IN ...

Ciclismo - quasi fatto il programma di Fabio Aru : il sardo punta dritto al Mondiale : Fabio Aru è tornato ad allenarsi la scorsa settimana dopo aver riposato e riflettuto sul flop totale del Giro d’Italia. A conclusione della corsa rosa il campione della UAE Emirates si è sottoposto ad alcuni accertamenti che hanno evidenziato delle intolleranze alimentari, uno dei possibili motivi delle sue deludenti prestazioni, ed ha poi analizzato con la squadra le diverse opzioni per la seconda parte della stagione. L’ipotesi di tornare ...

Ciclismo - conclusi i test medici di Fabio Aru : alcune intolleranze alimentari alla base del ritiro dal Giro : Fabio Aru ha concluso gli screening medici svolti dopo il Giro d’Italia, in evidenza alcune intolleranze alimentari che possono averlo spinto al ritiro E’ tornato ieri in bicicletta Fabio Aru, a due settimane dal Giro d’Italia abbandonato nel corso della penultima tappa. Il corridore sardo ha ripreso gli allenamenti dopo un periodo di riposo, durante il quale si è sottoposto ad alcuni controlli medici utili per valutare a fondo ...

Ciclismo - accertamenti medici per Fabio Aru : il programma del sardo dipenderà dai risultati dei test : Il legale di Fabio Aru ha svelato che il corridore sardo si sta sottoponendo ad esami medici per accertare cosa sia successo durante il Giro d’Italia Il programma stagionale di Fabio Aru resta al momento invariato, il corridore della UAE Emirates si sta sottoponendo in questi giorni ad alcuni test medici per capire cosa possa essere successo durante la terz’ultima tappa del Giro d’Italia. Il sardo ha intenzione di valutare a ...

Ciclismo : ancora da spiegare la crisi di Fabio Aru al Giro d’Italia. Accertamenti in corso : Fabio Aru al Tour de France? ancora tutto da capire per quanto riguarda la situazione del sardo della UAE Emirates che è uscito con le ossa rotte dal Giro d’Italia 2018, iniziato da favorito per la Maglia Rosa e concluso con un ritiro nella diciannovesima tappa. È intervenuto ieri a Radiocorsa, nota trasmissione ciclistica sui canali di RaiSport il suo agente, Alberto Ziliani. “Il programma lo sceglierà Fabio assieme al team. Hanno un ...

Ciclismo - i consigli di Nibali e Martinelli a Fabio Aru Video : Fabio Aru è uscito malconcio dal Giro d’Italia. [Video]Partito con aspettative alle stelle, il Campione d’Italia non è invece mai stato protagonista, concludendo la corsa con un anonimo ritiro. Ora si parla di un cambio di calendario per lo scalatore sardo, con l’ipotesi di una partecipazione al Tour de France per cercare di voltare pagina immediatamente. Due persone che lo conoscono bene per la lunga avventura in comune nella Astana, Vincenzo ...

Ciclismo – Fabio Aru cerca il riscatto al Tour de France? Presto la decisione ufficiale : Attendere fino alla Vuelta di Spagna o tornare subito in un’importante gara World Tour? Fabio Aru verso il Tour de France La prestazione di Fabio Aru al Giro d’Italia non è stata soddisfacente per il sardo della UAE Team Emirates, che sicuramente avrebbe voluto lottare con i big e regalarsi una grande soddisfazione dopo l’assenza forzata dello scorso anno nell’edizione del Centenario della corsa rosa. Adesso un periodo di ...

Ciclismo – Martinelli e quel prezioso consiglio a Fabio Aru : “non metterei in programma il Tour” : Fabio Aru verso il Tour de France, ma Martinelli sconsiglia al sardo di gareggiare in Francia: ecco le motivazioni del ds Astana Il Giro d’Italia non è stato soddisfacente e positivo, come lui e i suoi tifosi speravano, per Fabio Aru. Il sardo della UAE Team Emirates non è riuscito a lottare con i big, cedendo sul finale e ritirandosi dopo pochi chilometri dal via della terzultima tappa della corsa rosa. Foto Marco Alpozzi – ...

Ciclismo - Nibali e quel consiglio a Fabio Aru : “l’ho visto molto arrabbiato - ecco cosa deve fare per riprendersi” : Vincenzo Nibali ha parlato del momento che sta vivendo Fabio Aru, molto arrabbiato dopo quanto successo durante il Giro d’Italia Un Giro d’Italia finito in maniera deludente, con il ritiro avvenuto nel corso della tappa del Colle delle Finestre. Fabio Aru adesso ha voglia di tornare subito in sella, per dimenticare le delusioni accumulate nel corso delle ultime settimane. Foto Massimo Paolone – LaPresse Il corridore sardo ...

Ciclismo - Giuseppe Martinelli : “Se fossi in Fabio Aru non andrei al Tour de France” : Giuseppe Martinelli lo conosce piuttosto bene Fabio Aru. Dal 2012 al 2017 in Astana, squadra in cui è presente il tecnico italiano, lo ha diretto alla vittoriosa Vuelta del 2015 ed a due podi nel 2014 e nel 2015 al Giro d’Italia. Un sodalizio felice che si è concluso nel 2017, per la decisione del sardo di tentare una nuova avventura nella UAE Team Emirates. In merito alla programmazione di Aru, Martinelli ha espresso un suo parere, ...