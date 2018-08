Chievo Verona | la Procura Federale fissa una nuova audizione per Campedelli

Juventus - calendario Serie A 2019/ prima contro il Chievo a Verona - seconda in casa con la Lazio : Juventus, calendario Serie A 2018: i bianconeri aspettano di conoscere la loro avversaria nella prima giornata del campionato, che coinciderà con l'esordio di Cristiano Ronaldo in Italia(Pubblicato il Thu, 26 Jul 2018 19:12:00 GMT)

Caso plusvalenze Chievo Verona - gli avv. Pittelli e Manica difensori del Crotone : si dia subito avvio ad un nuovo procedimento prima dell’inizio del campionato : Egr. Dr. Giuseppe Pecoraro Procuratore Federale FIGC ROMA Illustre Procuratore. Nella nostra qualità di difensori dell’fc Crotone, terzo intervenuto nel

Il Chievo Verona tira un sospiro di sollievo : resta in Serie A : Il Chievo Verona non è processabile così come il suo Presidente Luca Campedelli. I veneti, per ora, hanno vinto la loro battaglia sulle plusvalenze fittizie con il Cesena, dal 2015 al 2017, visto che ...

Caso Chievo Verona - il Crotone è furioso : “nuovo processo subito!” : Crotone indignato dopo che il Chievo Verona è stato momentaneamente salvato da un vizio di forma nel procedimento per plusvalenze fittizie “Procedere con immediatezza a instaurare il nuovo processo contro il Chievo per evitare che la società Fc Crotone abbia a subire ulteriori gravissimi danni”. Il Crotone, per bocca dei suoi avvocati Giancarlo Pittelli e Elio Manica, ha scritto al Procuratore federale della Figc, Giuseppe ...

Sentenza Chievo Verona : il processo sportivo è da rifare : Si deve rifare il processo sportivo. Il Tribunale nazionale della Federcalcio, presieduto da Roberto Proietti, ha dichiarato “improcedibile” il deferimento

Caso Chievo Verona - “improcedibilità” nei confronti del club per il caso delle plusvalenze fittizie : la situazione : Chievo Verona, il processo per le plusvalenze fittizie si chiude in un nulla di fatto a causa dell’improcedibilità nei confronti del club: la palla passa alla Procura Il Tribunale federale nazionale della Figc, presieduto da Roberto Proietti, ha dichiarato l’improcedibilità nei confronti del Chievo Verona per il caso delle plusvalenze fittizie. Gli atti sono stati restituiti alla Procura federale. Il motivo è legato alla ...

Un vizio di forma salva il Chievo Verona : Clamoroso. A quanti si apprende il Chievo Verona mantiene la Serie A per un vizio di forma. Infatti si va

Chievo-Virtus Verona 2-0 : Radovanovic firma il bis : SAN ZENO DI MONTAGNA - Il Chievo non stecca il test contro la Virtus Verona a San Zeno di Montagna. Un derby in miniatura per i ragazzi di D'Anna. L'amichevole è terminata con lo score di 2-0. Il ...

Diretta/ Chievo Virtus Verona (risultato live 1-0) streaming video e tv : la sblocca Kiyine! (amichevole) : Diretta Chievo Virtus Verona, info streaming video e tv: orario e risultato live della partita che si gioca domenica come amichevole estiva, interessante derby della città scaligera(Pubblicato il Sun, 22 Jul 2018 18:14:00 GMT)

DIRETTA/ Chievo Virtus Verona (risultato live 0-0) streaming video e tv : in campo! (amichevole) : DIRETTA Chievo Virtus Verona, info streaming video e tv: orario e risultato live della partita che si gioca domenica come amichevole estiva, interessante derby della città scaligera(Pubblicato il Sun, 22 Jul 2018 17:12:00 GMT)

Diretta/ Chievo Virtus Verona streaming video e tv : occhio agli avversari. Orario - risultato live (amichevole) : Diretta Chievo Virtus Verona, info streaming video e tv: Orario e risultato live della partita che si gioca domenica come amichevole estiva, interessante derby della città scaligera(Pubblicato il Sun, 22 Jul 2018 16:12:00 GMT)

Chievo VIRTUS VERONA/ Streaming video e diretta tv : i primi test match. Risultato live e orario (amichevole) : diretta CHIEVO VIRTUS VERONA, info Streaming video e tv: orario e Risultato live della partita che si gioca domenica come amichevole estiva, interessante derby della città scaligera(Pubblicato il Sun, 22 Jul 2018 12:56:00 GMT)

Chievo Virtus Verona/ Streaming video e diretta tv : orario e risultato live (amichevole) : diretta Chievo Virtus Verona, info Streaming video e tv: orario e risultato live della partita che si gioca domenica come amichevole estiva, interessante derby della città scaligera(Pubblicato il Sun, 22 Jul 2018 07:32:00 GMT)

Retrocessione Chievo Verona - l’improcedibilità “sfuma” : adesso il club rischia grosso ed il Crotone spera : Il Crotone spera nel ripescaggio a causa della modifica della classifica della passata stagione: Chievo Verona vicino alla batosta da parte della Procura Chievo Verona alle prese con il ben noto processo per plusvalenze fittizie. La Procura federale ha chiesto una punizione esemplare per il club, ben 15 punti di penalizzazione da scontare nel campionato 2017/2018, che vorrebbero dire Retrocessione in Serie B e Crotone dunque salvo. ...