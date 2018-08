Chi è Davide Rossi | figlio di Vasco

Ciclismo - Davide Cassani : “Vincenzo Nibali risChia il Mondiale. Deve recuperare in due settimane e fare la Vuelta” : Vincenzo Nibali sta affrontando un momento molto difficile dopo la rottura di una vertebra che lo ha costretto a ritirarsi dal Tour de France proprio sul più bello. Lo Squalo era in grandissima forma, era in piena lotta per la maglia gialla e stava sognando sull’Alpe d’Huez prima della caduta provocata da un tifoso. Uno stop doloroso che complicata la marcia di avvicinamento del siciliano alla Vuelta di Spagna e soprattutto al ...

Ancora una tragedia sulle strade italiane. SChianto tremendo : Davide muore a 31 anni : Ancora sangue sulle strade italiane e Ancora una giovane vittima strappata alla vita troppo presto. Si chiamava Davide Bordignon e ha lasciato per sempre la famiglia, la fidanzata e la comunità in cui era da sempre molto attivo nel primo pomeriggio di domenica scorsa, 22 luglio 2018, a seguito di un incidente stradale terribile, che non gli ha lasciato scampo, avvenuto nella provincia di Treviso. Davide era di Cittadella, Padova, e per ...

Davide Casaleggio - Chi è il presidente dell'Associazione Rousseau - : Nato nel 1976, laureato in Economia, è figlio del co-fondatore del M5s Gianroberto. Alla morte del padre è diventato presidente della Casaleggio Associati. È il fondatore della piattaforma di democrazia diretta del MoVimento

Temptation Island – Chi è Davide Matteini? Il tentatore ex calciatore e papà che ha colpito Ida [GALLERY] : Davide Matteini è il tentatore di Temptation Island 6 che nella prima puntata del reality ha colpito particolarmente Ida Platano fidanzata di Riccardo Questa sera andrà in onda la seconda puntata di Temptation Island 6. Il reality di Canale 5, che mette a dura prova i sentimenti delle coppie protagoniste, pare aver intaccato già dopo la prima puntata le sicurezze di Ida e Riccardo. Dopo il loro percorso a ‘Uomini e Donne‘, la ...

Lanciano. Davide si sChianta in moto e muore - come il cugino poChi mesi fa : aveva 17 anni : Un impatto devastante: la sua moto è stata sbalzata per circa 4 metri. Originario di Torre Annunziata, il ragazzo risiedeva a Castel Frentano, situato nella provincia di Chieti. Suo cugino 25enne aveva perso la vita ad ottobre allo stesso modo.Continua a leggere

Davide muore nella sChianto con la sua Aprilia a soli 17 anni : La città piange un altro giovane morto a soli 17 anni sull'asfalto. La vittima si chiamava Davide Valente , originario di Torre Annunziata ma da tempo residente in Abruzzo con la famiglia, a Castel ...

Volley : A2 MasChile - Davide Fiscon un rinforzo per Ortona : Ortona , CHIETI, - La Sieco Service Ortona puntella il reparto degli schiacciatori con il ventenne Davide Fiscon prelevato dal Valsugana Volley Padova, in Serie B. LA CARRIERA - È giovane Davide ...

Chi è Davide Matteini di Temptation Island : Fra i protagonisti di Temptation Island uno dei più apprezzati è senza dubbio Davide Matteini. Il 36enne nel corso delle puntate si è avvicinato molto a Ida Platano, consolandola nei momenti di sconforto e delusione nei confronti di Riccardo Guarnieri. In particolare l’ex dama del Trono Over di Maria De Filippi ha spiegato di sentirsi ferita dal disinteressamento del fidanzato verso suo figlio. Un sentimento che Davide può capire bene, ...

Atletica – Europei Under 18 - prestazione straordinaria nella marcia di Davide FinocChietti ed Aldo Andrei : Fantastica doppietta azzurra Finocchietti-Andrei agli Europei Under 18 di Gyor nei 10000, a vent’anni dall’ultimo uno-due azzurro in un campionato europeo Fantastica doppietta azzurra nella seconda giornata degli Europei Under 18 di Gyor (Ungheria). Il livornese Davide Finocchietti è il nuovo campione europeo dei 10000 di marcia. Alle sue spalle, in una meravigliosa mattinata per l’Italia Team, si è piazzato il trentino ...

Atletica - Europei U18 2018 : doppietta Italia nella marcia! Davide FinocChietti in trionfo davanti ad Aldo Andrei : Magnifica Italia agli Europei U18 di Atletica leggera in corso di svolgimento a Gyor (Ungheria). La marcia continua a regalare grandi soddisfazioni al Bel Paese: dopo il bronzo conquistato ieri da Simona Bertini sui 5000m, oggi ci hanno pensato i ragazzi a piazzare una sonora doppietta sui 10000 metri di tacco e punta. Davide Finocchietti ha messo in fila tutti gli avversari con un’azione perentoria che gli ha permesso di trionfare con il ...