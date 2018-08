Charlie Sheen | ' non posso più dare 67 000 euro mensili alle mie due ex mogli'

blogo

(Di giovedì 2 agosto 2018) A lungo attore più pagato della tv americana,è di fatto fermo ai box dal 2014, ovvero dal suo addio ad Anger Management. Da allora il divo, 53enne, ha pubblicamente confessato di essere sieropositivo, andando incontro all'inevitabile e discutibile ostracismo hollywoodiano.Anche per questo motivo, come riportato da The Blast, ha chiesto al giudice di ridurre la cifra che mensilmente bonifica nei conti delle due exper il mantenimento dei figli. Numeri da capogiro. 20.000 dollari al mese per Denise Richards, sua sposa dal 2002 al 2006 nonché madre delle figlie Sam e Lola, e ben 47.000a Brooke Mueller, suae dal 2008 al 2011, per i gemelli Bob e Max. Troppo, per, che da anni non lavora più.prosegui la lettura, 'nonpiù67.000mie due ex' pubblicato su Gossipblog.it 02 agosto 2018 16:41. ...