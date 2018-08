CGIL non ha dubbi | ' La vera emergenza è l' occupazione'

Sally Kane - CGIL : «L'imbarbarimento culturale è colpa della politica che non risponde ai bisogni e costruisce capri espiatori» : La responsabilità precisa è della politica che, per non rispondere ai bisogni, parla alla pancia e questo, dopo dieci anni di crisi fa presa. Si cerca di sviare l'attenzione su un capro espiatorio. ...

Marchionne - CGIL : ha salvato Fiat morente - ma non voleva dialogo : Roma, 25 lug., askanews, - Sergio Marchionne ha salvato una Fiat 'morente' ma 'non ha saputo nè voluto indirizzare l'azienda che guidava al dialogo e alla collaborazione con una parte importante dei ...

"Non ha voluto dialogare né collaborare con i lavoratori". La CGIL esprime cordoglio ma non dimentica la lotta con Marchionne : La Cgil rompe il religioso silenzio in cui si è chiusa dopo il peggioramento improvviso e traumatico delle condizioni di salute dell'ex amministratore delegato della Fca Sergio Marchionne, ricoverato da giorni in una clinica di Zurigo. Lo fa nel giorno della sua morte, all'età di 66 anni, con un comunicato in cui il sindacato non dimentica di sottolineare gli anni di dure battaglie tra i lavoratori e il manager della Fiat Chrysler ...

Pensioni : le nuove misure non bastano - la CGIL chiede di riaprire la fase 2 : Siamo in un periodo di fermento per la previdenza italiana, con il governo che sembra avere tutte le intenzioni di attuare una riforma Pensioni di una certa consistenza. Indiscrezioni, voci, proposte e parole si sprecato su quello che probabilmente è uno degli argomenti più a cuore agli italiani. Il governo ha in testa la quota 100 subito con la prossima Legge di Stabilita' e la quota 41 l’anno successivo, le due più importanti ipotesi di nuove ...

Alla CGIL il dl dignità non piace più : Roma. Che sia davvero una retromarcia, un improvviso ripensamento dettato dAlla paura di andare allo scontro frontale con quei “poteri forti” tante volte retoricamente bistrattati, Tania Scacchetti non si spinge a dirlo. “Attendiamo di vedere l’evolversi dell’iter parlamentare”, dice. Quello che per

Pensioni : le nuove misure non bastano - la CGIL chiede di riaprire la fase 2 : Siamo in un periodo di fermento per la previdenza italiana, con il governo che sembra avere tutte le intenzioni di attuare una riforma Pensioni di una certa consistenza. Indiscrezioni, voci, proposte e parole si sprecato su quello che probabilmente è uno degli argomenti più a cuore agli italiani. Il governo ha in testa la quota 100 subito con la prossima Legge di Stabilità e la quota 41 l’anno successivo, le due più importanti ipotesi di nuove ...

Conversano - 54enne spazzino muore investito dal suo furgone. CGIL : "Non doveva essere solo" : L'uomo stava cercando di riparare il mezzo che si era fermato. L'incidente poco dopo le 7 di mattina, probabilmente dovuto alla rottura dei freni o a un cortocircuito dell'impianto elettrico

Arcilesbica contro CGIL : l'utero è mio e non lo affitto : Per capire meglio pro e contro di una possibile alleanza strategica tra cattolici e parti ragionevoli del mondo lgbt , su temi circoscritti quali, appunto, la Gpa,, e farlo senza cadere in facili ...

RIFORMA PENSIONI 2018/ Quota 100 e non solo : CGIL chiede confronto con Governo (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018, oggi 14 luglio. Le dichiarazioni di Roberto Ghiselli, che chiede un confronto al Governo. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Sat, 14 Jul 2018 06:17:00 GMT)

Povertà : CGIL - in Sicilia colpite 260mila famiglie - risorse e non promesse (2) : (AdnKronos) - "Ci preoccupa - aggiunge - che dal ministro dell’Economia venga la conferma che non ci sono le risorse per il reddito di cittadinanza, rivelando la natura illusoria della promessa elettorale. Finché non ci saranno infatti risorse adeguate e servizi per la presa in carico dei soggetti a

CGIL : attacchi neofascisti a nostre sedi - non ci intimidiscono : Roma, 22 giu. , askanews, La Cgil non si lascerà 'intimidire' dai nuovi attacchi neofascisti alle sue sedi. Lo afferma la segreteria nazionale dopo che la scorsa notte, 'davanti alle sedi del ...

Lavoro : in Sicilia 10mila occupati in meno - CGIL 'Mercato non dà sufficienti risposte' (2) : (AdnKronos) - "I segnali positivi da un lato incoraggiano perché riguardano i settori produttivi ma è chiaro che vanno implementati con politiche apposite - sottolinea Pagliaro - Non possiamo comunque non rilevare che il mercato del Lavoro non dà ancora sufficienti risposte al bisogno di Lavoro. Se

Lavoro : in Sicilia 10mila occupati in meno - CGIL 'Mercato non dà sufficienti risposte' : Palermo, 13 giu. (AdnKronos) - Un quadro "a luci e ombre". Così la Cgil Sicilia commenta i dati dell'Istat sull'andamento del mercato del Lavoro nel primo trimestre 2018 in raffronto con lo stesso periodo del 2017. In Sicilia gli occupati diminuiscono di 10mila unità, passando da 1.358 mila a 1.348

Mafia : manifestazione a Castelvetrano - CGIL non aderisce : Palermo, 13 giu. (AdnKronos) - La Cgil non aderirà al corteo del 16 giugno 'Sono castelvetranese e non sono mafioso' organizzato dalle associazioni e dai cittadini del paese in provincia di Trapani. A comunicarlo sono la Cgil Trapani e la Camera del Lavoro di Castelvetrano. Per il sindacato "afferma