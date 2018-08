Cerchi alla testa

Caso Benalla - Macron è ac Cerchi ato. Ministri e vertici della polizia lo scaricano. “È il Watergate francese - deve chiarire” : I manifestanti picchiati mentre indossava il casco della polizia , quando avrebbe dovuto essere un semplice “osservatore”. La presenza sul pullman dei Blues, dopo la vittoria del mondiale, e quella durante la parata del 14 luglio per ricordare la presa della Bastiglia. A pochi giorni dallo scandalo. E poi i privilegi, dalla macchina con autista fino all’appartamento di funzione nella dependance dell’Eliseo in una delle ...

"Benalla? Gestito dall'Eliseo" : il Cerchi o si stringe su Macron : Il nuovo mondo promesso da Emmanuel Macron in campagna elettorale potrebbe non essere mai esistito. Quel civismo aperto, l'accesso ai dossier da parte dei cittadini e l'Eliseo paragonato a una casa di ...

Defrel alla Sampdoria/ Ultime notizie - nuovo acquisto per i blu Cerchi ati : Colpo di calciomercato in casa Sampdoria : l'attaccante della Roma, Defrel , si trasferisce alla corte di Marco Giampaolo. Sostituirà il colombiano Zapata.(Pubblicato il Sat, 21 Jul 2018 23:24:00 GMT)

Allarme algoritmo Facebook con Cerchie di 25 persone : bufala antica riesumata? : Sta nuovamente spopolando una catena che ci parla di un presunto aggiornamento dell'algoritmo Facebook, attraverso il quale il social network avrebbe deciso di restringere notevolmente la cerchia degli amici per i quali siamo abilitati ad osservare i post all'interno del nostro stream. Si tratta di una voce che ha creato un certo Allarme tra gli utenti meno esperti, i quali evidentemente stanno cercando approfondimenti come questo per capire se ...