Via libera del Consiglio dei ministri, in via preliminare, al decreto cheladell'ordinamento penitenziario varata dal precedente governo. Il governo, in seguito al parere negativo espresso dalle Commissioni parlamentari competenti su alcuni articoli del precedente decreto "ha ritenuto opportuno intervenire con una revisione e riscrittura del testo, in modo da tenere conto delle indicazioni espresse dal Parlamento", si legge nel comunicato del CdM.(Di giovedì 2 agosto 2018)