Cda Rai | Foa | Attendo indicazioni da Azionista e continuo a coordinare come

Rai : Foa - al lavoro in Cda in attesa di indicazioni dell'azionista : In attesa di indicazioni dell’azionista (il Mef, ndr), Marcello Foa continuerà, "nel pieno rispetto di leggi e regolamenti", a coordinare i lavori del Cda di viale Mazzini come consigliere anziano, "nell’esclusivo interesse del buon funzionamento della Rai". È lo stesso Foa a dichiararlo in una breve nota, sottolineando che in queste prime riunioni "il clima ...

"Sono ancora in attesa di indicazioni dell'azionista e nel frattempo continuerò, nel pieno rispetto di leggi e regolamenti, a coordinare i lavori del cda come consigliere anziano". Lo dice Marcello Foa, dopo lo stop di ieri della commissione di Vigilanza che ha non ha approvato la sua nomina a presidente Rai.

Nomine Rai - Lega : "Avanti con Foa - Cda Rai Operativo"/ Ultime notizie : PD minaccia di rivolgersi al Colle : Nomine Rai, Marcello Foa bocciato dalla Commissione Vigilanza. Pd, Leu e Forza Italia non votano. Scontro nel Centrodestra. Le Ultime notizie.

Rai - Lega : 'Avanti con Foa - Cda può svolgere mansioni e funzioni' : "La Lega va avanti tranquillamente col nome di Marcello Foa. Il Cda di Viale Mazzini è in carica e può svolgere mansioni e funzioni". E' quanto sottolineano fonti del Carroccio dopo che la commissione ...

Presidenza Rai - il Cda incassa il colpo. Ma Salvini non molla : «Confermo fiducia a Foa» : Marcello Foa Il Consiglio d’Amministrazione della Rai ha incassato il colpo e preso atto dello stop della Vigilanza alla nomina di Marcello Foa a Presidente del servizio pubblico. L’assemblea, riunitasi oggi pomeriggio sotto il coordinamento dello stesso Foa (in qualità di Consigliere anziano) e alla presenza dell’AD Fabrizio Salini, ha aggiornato i lavori a domani. Nel frattempo, i partiti preparano il terreno per le prossime ...

Rai : il futuro di Foa tra arrocco in Cda - nuova intesa o dimissioni : Dopo aver preso atto «con rispetto» della decisione della commissione, il diretto interessato si è messo a disposizione dell'azionista (quindi del Mef e del Governo), «invitandolo a indicarmi quali siano i passi più opportuni da intraprendere nell'interesse della Rai»...

Rai - Di Maio : "Intesa su Foa o alternativa in Commissione" | Domani si riunisce il Cda : Bocciato il nome di Foa per la presidenza della Rai in Commissione Vigilanza: i voti favorevoli sono stati 22 (sotto il previsto quorum di 27), una scheda bianca. Salvini insiste, M5s apre anche a un nuovo nome se non verrà raggiunta l'intesa con le minoranze su Foa

Rai - Cda : a domani dopo stop per Foa : 15.58 Il Cda della Rai ha preso atto dello stop della Commissione di Vigilanza alla nomina di Marcello Foa presidente e ha aggiornato la discussione a domani.