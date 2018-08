Cda Rai dice no a Borioni e non indica un nuovo Presidente

Rai - stallo in Cda : non passa proposta di votare un nuovo presidente. Il Pd : pronti ad andare al Colle : Non si sblocca l’impasse a viale Mazzini, dopo il voto negativo da parte della commissione di Vigilanza alla nomina di Marcello Foa a presidente Rai. Il consiglio di amministrazione si è riunito stamattina senza avere una soluzione per sbloccare la situazione. «Oggi ho informato i miei colleghi del Consiglio di Amministrazione che sono ancora in at...

Rai - Foa : “Continuo a coordinare lavori del Cda come consigliere anziano”. Pd : “Illegittimo - ignora il Parlamento” : Marcello Foa resta al suo posto nel consiglio di amministrazione della Rai e annuncia che continuerà “a coordinare i lavori del Cda come consigliere anziano”, in attesa di “indicazioni dell’azionista” Tesoro che lo ha scelto. Le opposizioni attaccano avvertendo che, dopo la sua bocciatura come presidente da parte della Vigilanza, “il Cda non è legittimato, non può prendere decisioni senza un presidente reso ...

Rai - Foa resta nel Cda : 'Continuo come consigliere anziano' - : L'annuncio dopo lo stop della commissione di Vigilanza che non ha approvato la sua nomina a presidente. Non si dimetterà e coordinerà i lavori "nell'esclusivo interesse del buon funzionamento della ...

Perché il Cda Rai ha il dovere di nominare tempestivamente un altro presidente : Non appena la Commissione parlamentare di vigilanza ha respinto la candidatura alla presidenza della RAI di Marcello Foa, alcuni esponenti della maggioranza penta leghista hanno cominciato a diffondere la notizia secondo la quale, in qualità di consigliere anziano, lo stesso Foa potrebbe esercitare

Rai - Foa resta da consigliere anziano : "Coordinerò il Cda". Ma è paralisi sulle nomine : In attesa di indicazioni dell'azionista, il ministeri dell'Economia, Marcello Foa ha deciso di andare avanti, 'nel pieno rispetto di leggi e regolamenti' , a coordinare i lavori del consiglio di amministrazione di viale Mazzini come consigliere anziano. 'Lo ...

Foa resta come consigliere anziano e coordinerà lavori Cda Rai : Roma, 2 ago., askanews, - Marcello Foa annuncia che resta in attesa di 'indicazioni' dal ministero dell'Economia e che, nel frattempo, coordinerà i lavori del Cda Rai in quanto consigliere anziano. In una nota, Foa spiega: 'Oggi ho informato i miei colleghi del consiglio di amministrazione che sono ...

Rai : Foa al lavoro in Cda in attesa di indicazioni dell'azionista : In attesa di indicazioni dell’azionista (il Mef, ndr), Marcello Foa continuerà, "nel pieno rispetto di leggi e regolamenti", a coordinare i lavori del Cda di viale Mazzini come consigliere anziano, "nell’esclusivo interesse del buon funzionamento della Rai". È lo stesso Foa a dichiararlo in una breve nota, sottolineando che in queste prime riunioni "il clima ...

Rai - Foa : «Resto come consigliere anziano - continuerò a coordinare Cda» : «Sono ancora in attesa di indicazioni dell'azionista e nel frattempo continuerò, nel pieno rispetto di leggi e regolamenti, a coordinare i lavori del cda come consigliere...

Rai : Foa - al lavoro in Cda in attesa di indicazioni dell'azionista : In attesa di indicazioni dell'azionista , il Mef, ndr, , Marcello Foa continuerà, 'nel pieno rispetto di leggi e regolamenti', a coordinare i lavori del Cda di viale Mazzini come consigliere anziano, '...

Rai - Foa : 'Continuo a coordinare i lavori del Cda come consigliere anziano' : "Sono ancora in attesa di indicazioni dell'azionista e nel frattempo continuerò, nel pieno rispetto di leggi e regolamenti, a coordinare i lavori del Cda come consigliere anziano ". Lo ha detto ...

Cda Rai - Foa : "Attendo indicazioni da Azionista e continuo a coordinare come consigliere anziano" : Se il leader della Lega insiste, il Pd è pronto ad assumere qualsiasi iniziativa politica e legale, a tutela della legge", ha avvertito ieri il capogruppo del Pd a Palazzo Madama, Andrea Marcucci, in ...

Rai : Foa - al lavoro in Cda in attesa di indicazioni dell'azionista : In attesa di indicazioni dell’azionista (il Mef, ndr), Marcello Foa continuerà, "nel pieno rispetto di leggi e regolamenti", a coordinare i lavori del Cda di viale Mazzini come consigliere anziano, "nell’esclusivo interesse del buon funzionamento della Rai". È lo stesso Foa a dichiararlo in una breve nota, sottolineando che in queste prime riunioni "il clima ...

Marcello Foa dice che continuerà a coordinare il Cda della RAI come “consigliere anziano” : Il giornalista Marcello Foa ha detto che continuerà a coordinare le attività del Consiglio d’amministrazione della RAI in quanto “consigliere anziano” e in “in attesa di indicazioni dell’azionista”, cioè il ministero dell’Economia. Questa settimana, Foa era stato eletto presidente della The post Marcello Foa dice che continuerà a coordinare il Cda della RAI come “consigliere anziano” appeared ...

"Continuerò a coordinare i lavori del Cda Rai come consigliere anziano" : "Sono ancora in attesa di indicazioni dell'azionista e nel frattempo continuerò, nel pieno rispetto di leggi e regolamenti, a coordinare i lavori del cda come consigliere anziano". Lo dice Marcello Foa, dopo lo stop di ieri della commissione di Vigilanza che ha non ha approvato la sua nomina a presidente Rai."Sono ancora in attesa di indicazioni dell'azionista e nel frattempo continuerò, nel pieno rispetto di leggi e regolamenti, a ...