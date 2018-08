Catania in Serie B | programmata grande festa al ‘Massimino’

Catania prossimo alla riammissione in Serie B : giovedì - alle 20.30 - tutti al “Massimino” : La Corte Federale d’Appello – Sezioni Unite, riuniti i ricorsi delle società Robur Siena SpA, FC Pro Vercelli 1892 Srl,

Catania RIPESCATO IN SERIE B/ I tifosi fanno già festa a Torre del Grifo : CATANIA RIPESCATO in SERIE B: i tifosi fanno già festa a Torre del Grifo. Anche il Novara in cadetteria, rigettati i ricorsi di Ternana, Siena e Pro Vercelli per la graduatoria(Pubblicato il Wed, 01 Aug 2018 23:00:00 GMT)

Corte federale d appello dà ragione al Novara ripescata in serie B con il Catania : ROMA - Nella stagione 2018-'19 Novara e Catania giocheranno in serie B al posto di Bari e Cesena. E' l'effetto della sentenza della Corte federale d'appello che ha respinto i ricorsi di Siena, Pro ...

Serie B - festa per Novara e Catania : la Corte Federale d’Appello ufficializza il ripescaggio : Dopo la mancata iscrizione di Bari e Cesena al prossimo campionato di Serie B, a prenderne il posto saranno Novara e Catania Sono Novara e Catania le società ripescate in Serie B dopo la mancata iscrizione di Bari e Cesena, ad ufficializzarlo è la stessa FIGC con un comunicato della Corte Federale d’Appello. Manca adesso da decifrare la posizione dell’Avellino, che potrebbe dire addio alla Serie cadetta nel caso in cui il Tar ...

Serie B - 6 richieste di ripescaggio : Catania-Novara in prima fila. In C 4 posti : Sei domande per i tre posti lasciati liberi dalle mancate iscrizioni di Bari, Cesena e, al momento, Avellino. Catania, Novara, Siena, Ternana, Pro Vercelli, Entella hanno presentato domanda di ...

Ripescaggi Serie B - cosa cambia dopo il ricorso vinto dal Novara : adesso spera anche il Catania! : Ripescaggi Serie B – Novità clamorose per quanto riguarda i Ripescaggi nel campionato di Serie B, forfait certo di Bari e Cesena nella prossima stagione, a serio rischio anche l’Avellino. Sembrava fatta per il Ripescaggio di Ternana e Siena ma nelle ultime ore incredibile ribaltone, accolto il ricorso del Novara, possono beneficare del Ripescaggio dunque anche squadre con penalizzazioni nelle stagioni precedenti. Nella nuova ...

Serie C : il mercato di Casertana e Catania decolla - anche il Pisa ha il suo CR7 : Il calciomercato di Serie C [VIDEO] va avanti senza grossi colpi di scena per le ormai croniche difficolta' di natura finanziaria che i club si trascinano da molto tempo, condizionando le stesse trattative che non hanno avuto grossi sussulti nelle ultime ore. Insomma, per dirla in breve, mancano i soldi e nessuno si azzarda ad investire in modo scriteriato, dopo le amare vicissitudini dell’ultimo campionato che ha fatto registrare i fallimenti ...

Catania - Robur Siena - Cosenza e Sudtirol in campo - grande lotta per i play off di Serie B : Catania-Robur Siena e Cosenza-Sudtirol, ultimi novanta minuti verso la finale di Pescara, gara unica, senza appello. All'andata, mercoledì scorso, i toscani sono riusciti a chiudere il match in vantaggio, 1-0, al termine di una partita decisa da un episodio. Stesso risultato per il Sudtirol, vittorioso sul Cosenza. A Catania c'è grande attesa per questo confronto, in programma domani sera, alle 20,30. Alla stessa ora pure l'altra semifinale in ...

Video/ Catania Siena (5-5 dcr) : highlights e gol della partita (playoff Serie C) : Video Catania Siena (5-5 dcr): highlights e gol della partita, semifinale di ritorno dei playoff di Serie C. Servono i rigori: Siena promosso, Catania eliminato(Pubblicato il Mon, 11 Jun 2018 09:53:00 GMT)

Risultati playoff Serie C - Cosenza da impazzire : lacrime per il Catania - in finale vola il Siena dopo i rigori [FOTO] : 1/13 Foto LaPresse/Davide Anastasi 10/06/2018 ...