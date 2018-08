Caso Qui Ticket! | il servizio di buoni pasto ai dipendenti pubblici cambia fornitore

Bolivia : Corte di Giustizia chiede di perseguire l'ex presidente Carlos Mesa per responsabilità in Caso Quirobax : In seguito al ritiro delle concessioni minerarie nel Boliviano Salar de Uyuni, considerato il più grande deserto di sale al mondo e una delle principali riserve di litio, Quirobax ha infatti fatto ...

Caso Benalla - perquisito l’ufficio all’Eliseo del collaboratore di Macron. E lo staff del presidente si contraddice sullo stipendio : L’ufficio di Alexandre Benalla all’Eliseo è stato perquisito in giornata. È l’ultimo atto dell’indagine a carico del responsabile della sicurezza di Emmanuel Macron, indagato per le violenze durante gli scontri del 1° maggio. Lo scandalo esploso attorno a Mr. Sicurezza del presidente della Repubblica francese non accetta quindi a sgonfiarsi e, mentre si discute sulla possibilità di ascoltare Macron in commissione ...

FCA : analisti - vertice più debole in Caso di acquisizioni : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Laura Pausini conquista Roma : "Ora un concerto al Colosseo! Beyoncè? A casa nostra prima gli italiani - ma solo in questo Caso" : Laura Pausini regina di Roma per una sera. La corona gliel'hanno "consegnata" i 15 mila fan adoranti che si sono dati appuntamenti al Circo Massimo, per l'anteprima del Fatti Sentire Worldwide Tour (che il 26 luglio debutta a Miami e dall'8 settembre la riporterà in Italia) e per festeggiare con lei i 25 anni di carriera (si replica domani sera). Dopo tanti traguardi e successi, la Laura nazionale conquista un altro record e dopo essere ...

“È il quinto Caso”. Paura sulla spiaggia italiana : sul posto 118 e polizia : Un’altra tragedia si è consumata sulla spiaggia di Torre Chianca, nella marina di Lecce, in Puglia. Nel pomeriggio di domenica 15 luglio un uomo di 73 anni, Paolo Ingrosso, di Lizzanello. Si tratta del quinto caso verificatosi nel Salento dell’inizio dell’estate in circostanze analoghe. Ancora poco chiare le cause della morte. Sul posto i sanitari del 118 hanno provato a riportare in vita l’uomo, tuttavia senza ...

Caso “Qui!” - buoni pasto in lotta contro il crollo : un aiuto dall’elettronica : Da due giorni il buono pasto è entrato nella fase più delicata della sua storia. La decisione ufficializzata venerdì da Consip, la centrale acquisti della pubblica amministrazione, di rescindere il suo contratto milionario con una delle maggiori aziende italiane che emettono ticket, la genovese Qui!, minaccia di mettere a repentaglio la credibilità...

Allarme in Veneto - dopo il Caso Pfas scoperto nuovo inquinante : "Il GenX è potenzialmente cancerogeno" : Il composto è stato trovato dall'Arpav nelle acque del Vicentino. La Provincia ferma la produzione. Greenpeace: "A Trissino lavorate cento tonnellate di rifiuti l'anno, provenienti dall'Olanda". L'azienda Miteni: "Nessun sversamento, così abbattiamo gli inquinanti"

Nuovo inquinante scoperto in Veneto dopo il Caso Pfas : "Il GenX è potenzialmente cancerogeno" : Il composto è stato trovato dall'Arpav nelle acque del Vicentino. La Provincia ferma la produzione. Greenpeace: "A Trissino lavorate cento tonnellate di rifiuti l'anno, provenienti dall'Olanda". L'azienda Miteni: "Nessun sversamento, così abbattiamo gli inquinanti"

Sfida all'Authority - Portorosega a Monfalcone è un Caso. La Regione avverte : 'Serve più equilibrio' : Assente anche stavolta il presidente D'Agostino durante il secondo trasporto via treno delle bramme , altri 16 Tir in meno,

Sopito dal Quirinale. Mezz'ora di colloquio - breve accenno al Caso 'fondi Lega' - senza attacchi ai giudici - di A. De Angelis - : Dopo il lavorio diplomatico di Giorgetti, confronto per cambiare pagina nei rapporti. Salvini solleva il tema dell'agibilità politica, Mattarella prende atto

Sopito dal Quirinale. Mezz'ora di colloquio - breve accenno al Caso "fondi Lega" - senza attacchi ai giudici : C'è qualcosa di più di una dichiarazione di circostanza, nelle parole di Matteo Salvini, leader come noto poco avvezzo a misurare le parole e ad ossequiare le liturgie tradizionali: "L'incontro con il presidente Mattarella – dice all'uscita dal Colle - è stato utile ad entrambi e proiettato verso il futuro. Qualcuno si occupa del passato, io e il capo della Stato abbiamo lavorato al futuro con soddisfazione di ...

Veneto - dopo l’emergenza Pfas nuovo Caso inquinamento : Provincia di Vicenza sospende alcune attività della Miteni : dopo l’emergenza Pfas, in Veneto scoppia il caso GenX. Ed è bufera sull’azienda Miteni di Trissino, già al centro di un’inchiesta della Procura di Vicenza che indaga per disastro ambientale, proprio per la vicenda Pfas, le sostanze perfluoro alchiliche considerate cancerogene rilevate nel 2013 nella falda acquifera di un’area che abbraccia 21 Comuni tra le province di Vicenza, Padova e Verona. Pochi giorni fa la Regione ha segnalato alla ...

Buoni Pasto/ La crisi di Qui e i ritardi della Pa nei pagamenti : il Caso dei lavoratori di Tim : Buoni Pasto, la crisi di Qui non spaventa. Ma se è dovuta ai ritardi nei pagamenti della Pubblica amministrazione rappresenta una beffa per azienda e lavoratori(Pubblicato il Fri, 06 Jul 2018 15:04:00 GMT)

Il pressing leghista sul Caso dei fondi ha finito per irritare il Quirinale : È gelo tra la Lega e il Quirinale, dopo due giorni di tentativi del Carroccio di essere ricevuti dal presidente della Repubblica per affrontare il tema del sequestro dei fondi del partito dopo la pubblicazione delle motivazioni della decisione a favore della Cassazione. Matteo Salvini ha ribadito la sua richiesta, arrivando a definire "bizzarra" l'ipotesi che il Presidente potesse non riceverlo, dopo che ieri era giunto un ...