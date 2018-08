Cartasia 2018 | arrivano i Network Days | due giorni all' insegna dell' innovazione e della

loschermo

: AL VIA CARTASIA-LUCCA BIENNALE 2018. DUE MESI TUTTI DEDICATI A CARTA E CARTONE APPLICATI AD ARTE, DESIGN E ARCHITE… - LuccaCitta : AL VIA CARTASIA-LUCCA BIENNALE 2018. DUE MESI TUTTI DEDICATI A CARTA E CARTONE APPLICATI AD ARTE, DESIGN E ARCHITE… - gazzettadilucca : #Cultura Arrivano i network days di Cartasia-Lucca Biennale, due giorni all'insegna di innovazione e sperimentazione - NoiTv : Al via 'Cartasia-Lucca Biennale 2018' - -

(Di giovedì 2 agosto 2018) Infine, alle 17:30,si unisce a BassLucca, l'evento che in questiha portato in città contrabbassisti da tutto il mondo, con "Sound, performance and visual art", incontro al quale ...