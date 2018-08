Carolina Crescentini : "Non so se in futuro avrò figli. Una donna dopo i 30 non deve essere per forza mamma" : Attrice classe 1980, diplomata al Centro Sperimentale di Cinematografia, una lunga gavetta in teatro, cinema e televisione e poi il successo, sempre decisa e pronta a dire la sua senza mezze misure: è Carolina Crescentini, che si confessa a Gay.it e spiega perché esporsi è importante per ogni artista.Esporsi, in generale, non è mai facile. Io sto cercando di portare avanti qualcosa di molto più ampio. Qui ci ...